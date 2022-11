Cofepris alerta sobre 103 productos de Herbal Solution’s Health ¿Son peligrosos? Foto: herbalhsh.com

La marca Herbal Solution’s Health está en serios problemas, pues, recientemente, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre los riesgos que de consumir 103 de sus productos, ¡aquí te decimos cuáles son!

En La Verdad Noticias te revelamos que la dependencia aseguró que dichos productos no solo son un engaño, también se vende de manera ilegal.

Cofepris ¿Productos Herbal Solution’s Health dañan la salud?

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aseguró que los productos de la marca no cuentan con estudios científicos que comprueben los supuestos beneficios que aseguran contener, de ahí que hizo un llamado a la población mexicana para que no los consuma, pues sus tés y suplementos alimenticios, por ejemplo, están hechos con ingredientes que según la 3ª edición de la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos no se deben usar.

Además, reveló que incumplen con la legislación vigente, pues sus fórmulas no aportan los beneficios que venden con su publicidad, esto de acuerdo con la fracción V del artículo 215 de la Ley General de Salud.

Se dio a conocer que son 103 productos en total los que no se deben consumir y algunos de los más famosos son:

Alcachofa Slimming

Digest Clean Fiber y Caps PAR Siclean

Fiber with Pineapple

AlpisChia Milk

Clorofila

Super Cleanse

Herba Linaza Premium

Brazil Tea

Chia Seed Fiber

Cabe mencionar que estos productos pueden ser nocivos para la salud, puesto que podrían contener tanto ingredientes sintéticos como naturales que podrían interactuar negativamente con otras medicinas o incluso, por sí mismos, dañar el cuerpo, esto porque al:

"... desconocer las concentraciones, las condiciones sanitarias de las materias primas, el proceso de fabricación y almacenaje de los productos mencionados, su consumo representa un riesgo a la salud de quien los utiliza.”

Lista de productos de Herbal Solution’s Health que no debes consumir

A continuación, te mostramos la imagen donde podrás ver cuáles son todos los 103 productos de esta marca que pueden poner en riesgo tu salud, compártela en cuanto puedas con tus familiares y amigos.

