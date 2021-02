Esta semana comenzó la aplicación de dosis a los adultos mayores de 60 años acorde al plan de vacunación contra SARS-CoV2 en el país, no obstante, las autoridades informan que a través de redes sociales se está haciendo una falsa venta de la vacuna contra COVID-19 en México, por lo que se pide a la gente no creer este tipo de hechos.

Al respecto, el Gobierno de Chihuahua comunicó: “La vacuna contra el COVID-19 es gratuita y solo se aplica de acuerdo a la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la Prevención de COVID-19 en México establecido por la Secretaría de Salud”.

La Verdad Noticias informa que autoridades han detectado que esta falsa venta de la vacuna contra COVID-19 en México, vía redes sociales, ha sido detectada en por lo menos nueve estados del territorio nacional, los cuales son: Baja California Sur, CDMX, Chiapas, Chihuahua, Colima, Michoacán, Quintana Roo, Sonora y Tabasco.

Estados en que se ha detectado la falsa venta vacunas

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), en Baja California Sur, emitió una postura y alertó a los habitantes de la entidad no dejarse engañar por la venta fraudulenta de la vacuna contra COVID-19, en internet y redes sociales.

Por su parte, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón alertó a los chiapanecos para que no se dejen engañar si dicho producto es ofrecido, y reiteró, que en México todavía no existe la venta de la vacuna en el mercado privado, para que no caigan en este fraude y se mantengan alertas.

Cofepris alerta por falsa venta de vacunas contra COVID-19 en 9 estados del país.

En Chihuahua, la Cofepris advierte a la población por defraudadores que se encuentran en dicha entidad promoviendo, mediante de redes sociales, la compra-venta de la vacuna contra COVID-19. Por ello, la Cofepris tiene a disposición el número 800-552-5052 para realizar denuncias.

En ese tenor, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) alertó a la población respecto a páginas falsas que suplantan la identidad de laboratorios formales, esto, para presuntamente vender vacunas contra el nuevo coronavirus.

La Policía Cibernética identificó el sitio web https://vacunacion.elchopo.mx/ y la red social https://www.facebook.com/LaboratoriosMedicoElChopoMexico/, donde se ofrece la falsa sustancia en tres mil pesos.

