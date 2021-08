Cofepris advierte sobre los riesgos de tomar “Artri Ajo King”, un producto ilegal

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha publicado una advertencia a los consumidores sobre el producto “Artri Ajo King reforzado con Ortiga Omega 3”, ya que este se ha comercializado de manera ilegal porque no cuenta con la autorización correspondiente a un medicamento, ni presenta la denominación de suplemento alimenticio.

Mediante un comunicado en sus redes sociales la institución informó que dicho producto irregular no tiene fecha de caducidad, ni tampoco con número de lote legible. Por lo que su venta constituye un riesgo para la salud por ser de dudosa procedencia y composición.

Este tipo de mercancía, conocida como “productos milagro”, es vigilada por esta comisión y ahora considerada como “productos engaño” por sus características; ya que el uso de remedios herbolarios al mismo tiempo que medicamentos, debe ser supervisado por personal profesional de la salud, de lo contrario, el consumidor se está poniendo en riesgo.

¿Qué es Artri ajo King?

El “Artri Ajo King” supuestamente es un suplemento que ayuda con problemas como Artritis, reconstrucción de cartílago, en problemas de articulaciones causadas por lesiones deportivas, y que supuestamente mejora la movilidad.

Sin embargo, advierte Cofepris que este producto fue analizado por el Laboratorio Nacional de Referencia de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC), específicamente para la identificación de esteroides:

“Los resultados obtenidos de las corridas cromatográficas concluyeron que existía la presencia de dexametasona y metilprednisolona en la muestra analizada, ambos corticosteroides no descritos en la etiqueta del artículo”, explicó la comisión en su informe.

Además, contiene Ortiga, un ingrediente con alta toxicidad conocida de la farmacopea. Aunque presuntamente se vende como un suplemento, tiene algunos medicamentos, pero no tiene el permiso ni la regulación para comercializar como alguno de estos.

Cofepris pide no comprar y denunciar este producto

La Cofepris ha pedido no comprar, consumir o recomendar “Artri Ajo King reforzado con Ortiga Omega 3”, y en caso de identificar este producto, realizar una denuncia sanitaria, para lo cual puso a disposición la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias.

No obstante, si ya has ingerido el producto mencionado, puedes realizar el reporte de reacciones adversas o malestares relacionados en la página gob.mx/Cofepris o a través del correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. De igual manera, la Cofepris exhorta a no consumir remedios herbolarios o suplementos alimenticios que sean publicitados como “milagro”.

