Cocodrilo ataca a hombre borracho en Tabasco; testigos grabaron el hecho

Un hombre borracho se llevó un gran susto, pues tras irrumpir en el nido de un cocodrilo, el reptil lo atacó. Los hechos ocurrieron en la laguna “La Encantada”, ubicada en la colonia Gaviotas, en Villahermosa, Tabasco.

El ataque del cocodrilo fue grabado por personas que presenciaron lo ocurrido y el video pronto empezó a circular en redes sociales. En la grabación se puede observar como el hombre, presuntamente en estado de ebriedad, se acerca imprudentemente hasta el cocodrilo.

Como era de esperarse, el reptil al sentirse amenazado de inmediato ataca al hombre, se abalanza sobre él logrando morder su pantalón y lo jalonea, lo que provoca que el hombre caiga al piso.

Al parecer el cocodrilo intentaba llevar al hombre hacia el agua, pero no contaba con el tamaño y la fuerza para ello, por lo que afortunadamente el hombre logró liberarse de la mandíbula del animal y se paró rápidamente para escapar del ataque del cocodrilo.

Borracho estaba molestando al reptil antes de ser atacado en Tabasco

Un cocodrilo atacó a un joven cuando se acercó a la orilla de la laguna La Encantada en la colonia Gaviotas Sur sector Triunfo la Manga II, en #Villahermosa, #Tabasco. pic.twitter.com/sy1nR5SXyg — Marco Polo Guzmán (@marguztab) June 10, 2022

Más tarde el director de Protección Civil municipal, José Arturo Gómez, indicó que el sujeto se encontraba presuntamente en estado de ebriedad y estaba molestando al reptil, lo que explicaría el ataque.

“Le estuvo tirando piedras y como está en etapa de reproducción el animal, éste se sintió atacado por la persona y reaccionó”, indicó.

Tras el accidente el funcionario pidió a la ciudadanía a ser conscientes, cuidar el espacio, a los animales y su hábitat, así mismo solicitó a las personas que no se acerquen o realicen actividades en las áreas o lagunas donde se sabe que hay cocodrilos.

¿Cuándo atacan los cocodrilos?

Los cocodrilos suelen atacar cuando se sienten amenazados

Los cocodrilos son animales salvajes, por lo que un encuentro cercano con ellos puede resultar fatal. Estos animales sí son peligrosos, pero no atacan sin razón alguna, sino por motivos muy específicos. Los encuentros con estos grandes depredadores ocurren cuando el hombre invade el espacio de los mismos y suelen atacar cuando se sienten amenazados o cuando tienen mucha hambre, pero sin duda alguna, el ser humano no entra entre su comida predilecta. De hecho, suelen preferir presas más pequeñas.

En este caso todo parece indicar que el cocodrilo atacó a un hombre en el estado de Tabasco luego que el sujeto invadiera su espacio y además lo molestara arrojándole piedras.

