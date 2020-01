Coach de universidad en Veracruz es señalado por acoso sexual a sus alumnas

Un entrenador de una universidad privada en Veracruz, fue señalado a través de las redes sociales de presunto acoso sexual, luego de que se exhibieran una serie de conversaciones con una alumna de la institución a quien le solicitó tomarse fotos desnuda.

De acuerdo con medios locales, el coach del Instituto Veracruzano de Educación Superior (IVES) señalado de acoso sexual, ha usado las relaciones cercanas que guarda con las autoridades del plantel para pedir a las estudiantes encuentros clandestinos a cambio de su permanencia en el equipo.

Parte de la conversación difundida en facebook. | Foto: E-Consulta

En una conversación difundida en facebook, se puede leer cómo el coah le pregunta a la estudiante si ha analizado la propuesta de tener una cita con él, mientras que ella le responde que eso no es correcto.

"No lo sé, no veo correcto eso, usted es mucho más grande que yo como para aceptar salir con usted", se lee en una captura de la conversación.

Sin embargo, el entrenador persiste y le responde que no se trata de una salida, sino de una invitación más íntima como ver una película en su casa mientras "pedimos algo de cenar y a ver qué pasa".

Ante la insistencia del profesor de deportes, la joven de 17 años le contesta que la salida es imposible debido a que sus padres no la dejarán salir porque es menor de edad.

Pero el coach insiste y le recomienda no decir que saldrá con él, sino con un par de amigas, mientras que la joven de 17 años le confiesa que se siente incómoda al estar recibiendo ese tipo de proposiciones.

Coah de Veracruz pide fotos íntimas

Pese a las evaciones de la menor ante la insistencia del entrenador del IVES, el coach cambia de tema para pedirle a la chica que cambien la salida por unas fotos íntimas.

"Que te tomes con poca ropa o sin ropa así las quiero (...) Es eso o ver una película en su casa", se lee en la conversación entre ambos.

"No te has dado cuenta que yo me llevó con todos los coach de los equipos, fácil puedo decirles que no te acepten y te quedes sin jugar, pero no tengo porqué llegar a eso si solo aceptas. Tú sales perdiendo, parece que no sabes pero soy familiar del rector del IVES, estoy bien parado y no lo hacen caso a niñas como tú (...) Dale, no te molesto", termina.

Ante esta serie de acusaciones en contra del entrenador del IVES, ninguna autoridad de la Secretaría de Educación de Veracruz ha mostrado una postura al respecto.