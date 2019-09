Clima hoy 14 de septiembre: tres ondas tropicales dejarán fuertes lluvias en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para hoy 14 de septiembre que el tres ondas tropicales afectarán al país dejando fuertes lluvias, primero la onda tropical No. 37 se asociará con una zona de inestabilidad con probabilidad para desarrollo ciclónico, la cual se localizará al sur de Michoacán, mientras que la onda tropical No. 38 se desplazará sobre el sur del país y la onda tropical No. 39 ingresará a la Península de Yucatán.

Por otro lado, un canal de baja presión se extenderá desde el noroeste hasta el centro del país, aunado a la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico y a inestabilidad atmosférica superior. Se pronostican el siguiente potencial de lluvias, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas:

Pronóstico de lluvia para hoy 14 de septiembre:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas: Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes: Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos: Nuevo León y Tamaulipas.

Lluvias aisladas: Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes.

Pronóstico de temperaturas para hoy 14 de septiembre:

Temperaturas de 0 a 5°C: Sierras de Baja California, Durango, Estado de México, Puebla, Oaxaca y Veracruz.

Temperaturas de 40 a 45°C: Zonas de Baja California y Sonora.

Temperaturas de 35 a 40°C: Zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Tres ondas tropicales afectarán a México.

Pronóstico por regiones para hoy 14 de septiembre:

Valle de México: Cielo parcialmente nublado durante el día, por la tarde se incrementará la nubosidad esperándose lluvias puntuales fuertes en el Estado de México y en la Ciudad de México, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas. Clima lluvioso y viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h. En la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 23 a 25°C y mínima de 13 a 15°C. Para el Estado de México, temperatura máxima de 22 a 24°C y mínima de 7 a 9°C.

Península de Baja California: Cielo parcialmente nublado durante el día, por la tarde se incrementará la nubosidad en Baja California Sur, donde se pronostican lluvias puntuales fuertes. Clima muy caluroso en la región y viento del noroeste de 15 a 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Pacífico Norte: Nublados densos por la tarde con lluvias puntuales fuertes en Sinaloa y Sonora, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Clima muy caluroso y viento del sur y suroeste de 10 a 25 km/h, con rachas de 40 km/h.

Pacífico Centro: Cielo parcialmente nublado durante el día, por la tarde se incrementará la nubosidad y se pronostican lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, todas acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas. Clima caluroso durante el día y viento del oeste de 10 a 25 km/h con rachas de 45 km/h.

Pacífico Sur: Cielo nublado durante la tarde con lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, así como muy fuertes en Guerrero, todas acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas. Clima muy caluroso durante el día. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas superiores a 60 km/h en el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Golfo de México: Cielo parcialmente nublado durante el día, por la tarde se incrementará la nubosidad y se pronostican lluvias puntuales intensas en Veracruz, muy fuertes en Tabasco e intervalos de chubascos en Tamaulipas, las lluvias se acompañaran de descargas eléctricas y posibles granizadas. Clima caluroso durante el día y viento del norte de 15 a 30 km/h con rachas superiores a 60 km/h en el Litoral de Veracruz.

Península de Yucatán: Cielo nublado por la tarde con lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y Yucatán, así como fuertes en Quintana Roo, todas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento. Clima muy caluroso. Viento de dirección variable de 15 a 30 km/h con rachas de 40 km/h.

Mesa del Norte: Cielo nublado por la tarde con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y Durango, fuertes en San Luis Potosí e intervalos de chubascos en Nuevo León, las lluvias se acompañaran de descargas eléctricas y posibles granizadas, así como lluvias aisladas en Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes. Clima caluroso y viento del este de 10 a 25 km/h con rachas superiores a 40 km/h en zonas de tormentas.

Mesa Central: Cielo nublado por la tarde con lluvias muy fuertes en Morelos y Puebla, así como fuertes en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala, todas con descargas eléctricas y posibles granizadas. Clima cálido durante el día y viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas superiores a 40 km/h.