Clima en CDMX hoy martes 14 de septiembre del 2021

Para hoy martes 14 de septiembre el clima en la Ciudad de México iniciará con intervalos nubosos con temperaturas de 12° C para las 06:00 horas. Para las 08:00 horas seguirán los cielos nublados con una temperatura de 13° C y una sensación térmica de 13° C. Para las 11:00 horas persistirán los cielos nublados y una temperatura de 19° C. La puesta del sol de hoy martes se tendrá a las 19:39 horas.

Para la tarde, en el centro del país habrán cielos nublados con una temperatura de 22° C para las 14:00 horas. Mientras que para las 17:00 se esperan lluvias intensas a tormentas con una de temperatura de 20° C. Se dio a conocer que las horas más calurosas del día serán las: 11:00, 14:00, 17 :00 con una temperatura promedio de 22° C durante las horas señaladas, pero se mantendrá con cielos nubosos y bajas temperaturas.

Se esperan bajas temperaturas en la Ciudad de México

Clima para hoy en la noche en CDMX

La Verdad Noticias indica que para hoy en la noche en la Ciudad de México habrán cielos nublados con una temperatura de 18° C a las 20:00 horas con una sensación térmica de 18° C. Mientras que para las 23:00 horas continuarán los cielos nubosos con temperaturas de 15° C. Cabe mencionar, que el último rayo del sol se ve hasta las 20:01. Se analiza vientos del Oeste a lo largo del día, con una velocidad media de 09 km / h.

Clima del miércoles 15 al martes 21 de septiembre

CDMX miércoles 15 de septiembre: Intervalos nubosos, temperatura máxima 24 ° C y mínima de 14 ° C

CDMX jueves 16 de septiembre: Cielos despejados, temperatura máxima 32 ° C y mínima de 19 ° C.

CDMX viernes 17 de septiembre: Cielos despejados, temperatura máxima 32 ° C y mínima de 18 ° C.

CDMX sábado 18 de septiembre: Lluvias ligeras, temperatura máxima de 25 ° C y mínima 16 ° C

CDMX domingo 19 de septiembre: Intervalos nubosos, temperatura máxima de 24 ° C y mínima 15 ° C

CDMX lunes 20 de septiembre: Cielos despejados, temperatura máxima de 24 ° C y mínima 14 ° C.

CDMX martes 21 de septiembre: Cielos despejados, temperatura máxima 32 ° C y mínima de 18 ° C

