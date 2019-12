Clima 8 de diciembre: Potenciales lluvias por frente frío No. 20

Para este domingo 8 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), indicó que el frente No. 20 se extenderá con características de estacionario y en proceso de disipación sobre el Golfo de México, no obstante, ocasionará potencial de lluvias y chubascos sobre entidades del oriente y sureste del país. La masa de aire frío asociada originará viento con rachas superiores a 50 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, ambiente frío a muy frío durante la madrugada y mañana sobre el norte, noreste, centro y oriente del territorio, con heladas matutinas en zonas altas de la Mesa del Norte y Mesa Central. Durante la tarde, la masa de aire modificará sus características, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas. Por otro lado, el frente frío No. 21 ingresará al norte de Baja California y en interacción con inestabilidad atmosférica superior, generará potencial de chubascos y lluvias puntuales fuertes en Baja California, Sonora y Chihuahua, vientos con rachas superiores a 50 km/h en zonas de Baja California, Sonora y Chihuahua y posible caída de aguanieve en las sierras de Baja California y norte de Sonora. Finalmente una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el territorio nacional, mantendrá condiciones de cielo despejado, ambiente cálido durante la tarde y escaso potencial de lluvias sobre la mayor parte del país.

Pronóstico de precipitación para hoy 8 de diciembre de 2019:

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado): Baja California y Chihuahua.

Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado): Sonora y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado): Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.

Posible caída de aguanieve: Sierras de Baja California y norte de Sonora.

Las lluvias podrán acompañarse de descargas eléctricas y vientos arrachados.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 8 de diciembre de 2019:

Temperaturas menores a -5°C con posibles heladas: Sierras de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5°C a 0°C y presencia de heladas: Sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

Temperaturas de 0 a 5°C: Sierras de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato y Oaxaca.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 8 de diciembre de 2019:

Temperaturas de 35° a 40°C: Zonas de Michoacán, Querétaro, Guerrero, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico de viento para hoy 8 de diciembre de 2019:

Viento con rachas que pueden superar los 50 km/h: Zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo despejado durante el día. Clima frío a muy frío con heladas matutinas en zonas altas. Viento del norte de 10 a 25 km/h. En la Ciudad de México, se pronostica una temperatura máxima de 24 a 26°C y mínima de 6 a 8°C. Para el Estado de México temperatura máxima de 23 a 25°C y mínima de 2 a 4°C.

Península de Baja California: Cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Baja California, ambiente muy frío, posible caída de aguanieve en su zona serrana, así como ambiente templado en Baja California Sur. Viento del noroeste de 10 a 25 km/h en la región, con rachas que pueden superar los 50 km/h en zonas de Baja California.

Pacífico Norte: Cielo parcialmente nublado con intervalos de chubascos, ambiente frío por la mañana y posible caída de aguanieve en sierras de Sonora y Clima cálido en Sinaloa. Viento del noroeste de 10 a 25 km/h en la región, con rachas que pueden superar los 50 km/h en zonas de Sonora.

Pacífico Centro: Cielo despejado la mayor parte del día, con incremento de nubosidad y lluvias aisladas por la tarde en Michoacán. Clima caluroso y viento del oeste de 10 a 25 km/h.

Pacífico Sur: Cielo nublado por la tarde, con intervalos de chubascos en Chiapas, así como lluvias aisladas en el resto de la región. Clima cálido y viento del norte de 10 a 25 km/h, con rachas superiores a 50 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Golfo de México: Cielo nublado por la tarde lluvias aisladas en Veracruz y Tabasco. Bancos de niebla en zonas montañosas de la región. Clima templado a cálido y viento del este y sureste de 10 a 25 km/h.

Península de Yucatán: Cielo parcialmente nublado. Ambiente caluroso y viento del norte de 10 a 25 km/h.

Mesa del Norte: Cielo despejado la mayor parte del día con nublados vespertinos y lluvias fuertes en Chihuahua. Clima frío y posibles heladas en zonas serranas durante las primeras horas de la mañana. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h en la región, con rachas que pueden superar los 50 km/h en Chihuahua.

Mesa Central: Cielo despejado la mayor parte del día. Ambiente muy frío con bancos de niebla dispersos y posibles heladas matutinas. Clima cálido por la tarde y viento del noreste de 10 a 25 km/h.

