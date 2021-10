Clima 31 de octubre: Se mantendrá el frio en varios estados del país

El clima para hoy domingo 31 de octubre, prevalecerá ambiente frío con heladas al amanecer en estados del norte y centro del territorio nacional. Asimismo, un canal de baja presión en el interior de la República Mexicana en interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México.

El clima de Guadalajara, Jalisco amanecerá con cielos nublados para las 8:00 horas con una temperatura de 15° C. Para la tarde se espèran cielos nublados en una temperatura de 24° C y una sensación térmica de 26° C. Para la noche se reportan cielos nublados con temperaturas de 19° C, se espera que la puesta del sol para hoy domingo sea a las 19:16 horas.

Clima para las fronteras de México

Para Monterrey, Nuevo León iniciará con cielos cubiertos a las 08:00 horas con una temperatura de 23° C y una sensación térmica de 22° C.Para las 14:00 horas prevalecerán los cielos nublados en una temperatura de 31° C. En la noche la sultana del norte se presentarán cielos nublados con 28° C. La puesta del sol se presentará para las 19:03 horas.

En Tijuana, Baja California amanecerá con intervalos nubosos y una temperatura de 13° C, en la mañana, posteriormente para las 17:00 horas habrán cielos soleados en una temperatura de 20° C. La noche cerrará con 16° C en cielos despejados con una sensación térmica de 16° C. La puesta del sol se espera para las 18.00 hora.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 31 de octubre de 2021:

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 31 de octubre de 2021:



Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

