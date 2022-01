Clima 31 de enero: Fuertes vientos y tolvaneras en el norte del país

El clima para hoy lunes 31 de enero, el vórtice de núcleo frío en niveles medios de la atmósfera se asociará con un sistema frontal sobre el norte y noreste de México, generando chubascos acompañados de descargas eléctricas en Tamaulipas y lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León.

El clima de Guadalajara, Jalisco amanecerá con cielos despejados para las 8:00 horas con una temperatura de 11° C. Para la tarde continuarán los cielos despejados en una temperatura de 26° C y una sensación térmica de 25° C. Para la noche se reportan cielos despejados con temperaturas de 19° C, se espera que la puesta del sol para hoy lunes sea a las 18:43 horas.

Sobre la vertiente del Golfo de México, se pronostica #Viento fuerte de componente sur, así como #lluvias aisladas y bancos de #Niebla. Mas información en los gráficos ⬇️ pic.twitter.com/TpXZHzbOqb — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 31, 2022

Clima para las fronteras de México

Para Monterrey, Nuevo León tendrá cielos nubosos a las 08:00 horas con una temperatura de 11° C y una sensación térmica de 11° C. Para las 14:00 horas se presentarán cielos despejados con temperaturas de 21° C. En la noche la sultana del norte se reportan cielos despejados con 17° C. La puesta del sol se presentará para las 18:24 horas.

En Tijuana, Baja California iniciará con intervalos nubosos y una temperatura de 9° C, en la mañana, posteriormente para las 17:00 horas cielos nublados en una temperatura de 14° C. La noche cerrará con 12° C con cielos cubiertos y una sensación térmica de 10° C. La puesta del sol se espera para las 17:20 horas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 31 de enero de 2022:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: zonas montañosas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas montañosas de Sonora, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas montañosas de Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Heladas para la madrugada del lunes: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.



Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 31 de enero de 2022:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (suroeste), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla (suroeste), Morelos, Campeche y Yucatán.

TE PUEDE INTERESAR: Gracias a la apertura de varias zonas arqueológicas, Campeche está experimentando un aumento de turismo

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!