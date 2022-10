Clima 30 de octubre: El frente núm. 6, ocasionará lluvias fuertes el sureste del país

El clima para hoy 30 de octubre, el frente Núm. 6 se extenderá con características de estacionario desde el norte del Golfo de México hasta el sur de Veracruz, e interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la Península de Yucatán, dichos sistemas, ocasionarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Puebla, Morelos, Guerrero y Oaxaca, chubascos en Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Chiapas y Tabasco.

El clima de Guadalajara, Jalisco iniciará con cielos despejados en una temperatura de 14° C. Para la tarde se esperan cielos nublados con una temperatura de 26° C y una sensación térmica de 26° C. En la noche se tendrá cielos nubosos con temperaturas de 24° C, se espera que la puesta del sol hoy domingo sea a las 19:24 horas.

El #Pronóstico del tiempo para esta madrugada de domingo en el sureste mexicano�� pic.twitter.com/2SSlAAlWdG — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 30, 2022

Clima para las fronteras de México

En Monterrey, Nuevo León amanecerá con cielos despejados para las 08:00 horas con temperaturas de 16° C y una sensación térmica de 21° C. Para las 14:00 se esperan cielos soleados con una temperatura de 25° C. Para la noche habrán cielos despejados con temperaturas de 21° C. La puesta del sol será para las 19:08 horas.

Para Tijuana, Baja California se reportan por las mañanas intervalos nubosos y una temperaturas de 18° C por la mañana, mientras que para las 17:00 horas se esperan cielos despejados con 23° C de temperatura. Para la noche continuarán los cielos despejados con 20° C de temperatura y una sensación térmica de 20° C. La puesta del sol se espera para las 18:09 horas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 30 de octubre de 2022:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 30 de octubre del 2022:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas montañosas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas montañosas de Sonora y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

