Clima 30 de junio: Lluvias fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit

El clima para hoy 30 de junio, el monzón mexicano mantendrá lluvias puntuales muy fuertes sobre el noroeste de México. Asimismo, una zona de baja presión con potencial ciclónico se desplazará hacia el estado de Texas, E.U.A., su circulación y la humedad del Golfo de México, originarán lluvias puntuales fuertes sobre el noreste del territorio nacional.

El clima de Guadalajara, Jalisco tendrá cielos nublados para las 8:00 horas con una temperatura de 17° C. Para la tarde habrá lluvias fuertes con temperaturas de 25° C y una sensación térmica de 26° C. Para la noche persistirán las lluvias con temperaturas de 20° C, se espera que la puesta del sol para hoy jueves sea a las 20:38 horas.

Los días más recientes el #Monzón de Norteamérica ha generado #Lluvias en zonas del noroeste de #México. Mira nuestra cápsula donde te explicamos en qué consiste este fenómeno pic.twitter.com/2qPHxrgtrs — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 29, 2022

Clima para las fronteras de México

En Monterrey, Nuevo León amanecerá con cielos despejados para las 08:00 horas con temperaturas de 23° C y una sensación térmica de 23° C. Para las 14:00 horas habrán lluvias con temperaturas de 30° C. Para la noche se esperan intervalos nubosos con 29° C. La puesta del sol se presentará para las 20:36 horas.

Para Tijuana, Baja California tendrá por las mañanas intervalos nubosos con temperaturas de 19° C, para las 17:00 horas continuarán los cielos nublados con 22° C de temperaturas. Para la noche se pronostican cielos despejados con 20° C de temperatura y una sensación térmica de 20° C. La puesta del sol se espera para las 19:59 horas.



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 30 de junio de 2022:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 30 de junio del 2022:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo.

