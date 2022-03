Clima 27 de marzo: Vientos fuertes en el norte del país

El clima para hoy 27 de marzo, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvia y ambiente vespertino cálido a caluroso sobre la mayor parte de México, principalmente en los estados costeros, sin embargo, persistirá el ambiente frío con heladas matutinas en zonas altas de los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

El clima de Guadalajara, Jalisco se pornostica cielos despejados para las 8:00 horas con una temperatura de 16° C. Para la tarde seguirán los cielos soleados con temperaturas de 30° C y una sensación térmica de 28° C. Para la noche se reportan cielos despejados con temperaturas de 24° C, se espera que la puesta del sol para hoy domingo sea a las 19:06 horas.

Clima para las fronteras de México

Para Monterrey, Nuevo León amancerá con intervalos nubosos a las 08:00 horas con temperaturas de 17° C y una sensación térmica de 17° C. Para las 14:00 horas continuarán los cielos despejados con temperaturas de 29° C. En la noche para la sultana del norte habrán intervalos nubosos con 25° C. La puesta del sol se presentará para las 18:55 horas.

En Tijuana, Baja California iniciará con cielos cubiertos con temperaturas de 13° C, por la mañana, para las 17:00 horas habrán cielos despejados en una temperatura de 17° C. La noche cerrará con intervalos nubosos y una temperatura de 15° C y una sensación térmica de 15° C. La puesta del sol se espera para las 19:04 horas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 27 de marzo del 2022:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: Chihuahua (occidente) y Durango (occidente).

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: Sonora (oriente), Coahuila (sureste), Nuevo León (sur), Zacatecas (occidente y centro), Aguascalientes (norte), Guanajuato (norte y sur), Jalisco (norte y oriente), Michoacán (norte), Estado de México (norte, oriente y occidente), Tlaxcala (norte y oriente), Puebla (norte y oriente) y Veracruz (centro).

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Baja California (norte), San Luis Potosí (occidente y centro), Hidalgo (centro y sur) y Querétaro (centro).



Heladas: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco (norte y noreste), Michoacán (noreste), Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Veracruz.



Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 27 de marzo del 2022:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Chihuahua (oriente), Durango (occidente), San Luis Potosí (oriente), Hidalgo (norte), Estado de México (suroeste) y Puebla (suroeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato (suroeste), Querétaro (norte), Tabasco, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

