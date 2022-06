Clima 27 de junio: Onda tropical 7 originará lluvias muy fuertes en el sur del país

El clima para hoy 27 de junio, una zona de baja presión con potencial ciclónico situada al sur de las costas de Chiapas y la onda tropical Núm. 7 ubicada al sur de Oaxaca, con avance hacia el oeste, originarán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en el sur y sureste de la República Mexicana, siendo lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca. Por su parte, el ingreso de humedad del Mar Caribe generará chubascos en la Península de Yucatán.

El clima de Guadalajara, Jalisco iniciarán con cielos nublados para las 8:00 horas con una temperatura de 17° C. Para la tarde se mantendrá cielos nubosos con temperaturas de 25° C y una sensación térmica de 26° C. Para la noche se pronostican lluvias con temperaturas de 21° C, se espera que la puesta del sol para hoy lunes sea a las 20:37 horas.

Clima para las fronteras de México

En Monterrey, Nuevo León amanecerá con cielos nublados para las 08:00 horas con temperaturas de 22° C y una sensación térmica de 22° C. Para las 14:00 horas se esperan cielos despejados con temperaturas de 33° C. Para la noche habrán cielos despejados con 31° C. La puesta del sol se presentará para las 20:35 horas.

Para Tijuana, Baja California tendrá una mañana con cielos soleados con temperaturas de 21° C, para las 17:00 horas se presentarán cielos despejados con 25° C de temperaturas. Para la noche continuarán los cielos despejados con 21° C de temperatura y una sensación térmica de 21° C. La puesta del sol se espera para las 19:59 horas.



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 27 de junio de 2022:

Toluca, Edo. de Méx. 8.3; Pachuca, Hgo. 9.2; Tlaxcala, Tlax. 10.6; Sombrerete, Zac. 11.6; Puebla, Pue. 12.0 y Observatorio Central de Tacubaya, Cd. de Méx. 13.1.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 27 de junio del 2022:

Ejido Nuevo León, B.C. 42.9; Piedras Negras, Coah. 40.0; Soto La Marina, Tamps. 38.6; Monterrey, N.L. 37.2; Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo 36.5 y Observatorio Central de Tacubaya, Cd. de Méx. 25.0.

