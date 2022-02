Clima 27 de febrero: Lluvias fuerte en Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas

El clima para hoy domingo 27 de febrero, el sistema frontal Núm. 31 será reforzado por una nueva masa de aire frío que lo desplazará hacia el sur del Golfo de México. Estas condiciones mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes sobre entidades del oriente y sureste mexicano. A su vez, la nueva masa de aire frío ocasionará evento de “Norte” y oleaje elevado en el litoral de Tamaulipas y Veracruz; gradualmente en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

El clima de Guadalajara, Jalisco amanecerá con cielos despejados para las 8:00 horas con una temperatura de 15° C. Para la tarde habrán intervalos nubosos en una temperatura de 29° C y una sensación térmica de 27° C. Para la noche se reporta cielos despejados con temperaturas de 23° C, se espera que la puesta del sol para hoy domingo sea a las 18:56 horas.

️ #Lluvias aisladas, bancos de #Niebla y #Rachas de #Viento de 50 a 70 km/h, se pronostican para regiones del noreste, oriente y sureste de #México, durante las próximas horas.



Clima para las fronteras de México

Para Monterrey, Nuevo León a las 08:00 horas se pronostican lluvias débiles con una temperatura de 8° C y una sensación térmica de 8° C. Para las 14:00 horas habrán cielos cubiertos con temperaturas de 11° C. En la noche la sultana del norte se pronostica cielos nublados con 10° C. La puesta del sol se presentará para las 18:40 horas.

En Tijuana, Baja California iniciará con intervalos nubosos y una temperatura de 7° C, por la mañana, posteriormente para las 17:00 horas habrán cielos depsjeados en una temperatura de 13° C. La noche cerrará con 10° C con cielos despejados con una sensación térmica de 10° C. La puesta del sol se espera para las 17:42 horas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 27 de febrero de 2022:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: zonas montañosas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas montañosas de Baja California, Sonora y Coahuila.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.



Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 27 de febrero de 2022:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México (suroeste), Puebla (suroeste), Tabasco y Quintana Roo.

