Clima 26 de junio: Tormenta tropical “Celia” continuará alejándose del país

El clima para hoy 26 de junio, la tormenta tropical “Celia” continuará alejándose del territorio mexicano, sin embargo, sus bandas nubosas ocasionarán lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas, rachas de viento y oleaje elevado de 1 a 2 metros en costas de Baja California Sur. Así mismo, un canal de baja presión se extenderá sobre el noroeste, occidente y centro del territorio nacional.

El clima de Guadalajara, Jalisco iniciarán con cielos nublados para las 8:00 horas con una temperatura de 17° C. Para la tarde se mantendrá cielos nubosos con temperaturas de 25° C y una sensación térmica de 26° C. Para la noche se pronostican lluvias con temperaturas de 21° C, se espera que la puesta del sol para hoy domingo sea a las 20:37 horas.

Clima para las fronteras de México

En Monterrey, Nuevo León amanecerá con cielos nublados para las 08:00 horas con temperaturas de 22° C y una sensación térmica de 22° C. Para las 14:00 horas se esperan cielos despejados con temperaturas de 33° C. Para la noche habrán cielos despejados con 31° C. La puesta del sol se presentará para las 20:35 horas.

Para Tijuana, Baja California tendrá una mañana con cielos soleados con temperaturas de 21° C, para las 17:00 horas se presentarán cielos despejados con 25° C de temperaturas. Para la noche continuarán los cielos despejados con 21° C de temperatura y una sensación térmica de 21° C. La puesta del sol se espera para las 19:59 horas.



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 26 de junio de 2022:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Veracruz.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 26 de junio del 2022:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

