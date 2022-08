Clima 25 de agosto: Temperaturas superiores a 40°C en Sonora, Coahuila y Nuevo León

El clima para hoy 25 de agosto, la onda tropical Núm. 24 se desplazará sobre el sureste del territorio nacional e interaccionará con un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México, generando lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Veracruz (sur), Chiapas y Tabasco, muy fuertes en Campeche, así como fuertes en Yucatán y Quintana Roo.

El clima de Guadalajara, Jalisco amanecerá con cielos cubiertos para las 8:00 horas con una temperatura de 16° C. Para la tarde se esperan intervalos nubosos con temperaturas de 24° C y una sensación térmica de 25° C. Para la noche habrán tormentas con temperaturas de 21° C, se espera que la puesta del sol para hoy jueves sea a las 20:20 horas.

Clima para las fronteras de México

En Monterrey, Nuevo León amanecerá con intervalos nubosos para las 08:00 horas con temperaturas de 23° C y una sensación térmica de 23° C. Para las 14:00 se reportan lluvias ligeras con una temperatura de 31° C. Para la noche se esperan intervalos nubosos con 29° C. La puesta del sol se presentará para las 20:13 horas.

Para Tijuana, Baja California se pronostican cielos despejados por la mañana con temperaturas de 21° C, Mientras que para las 17:00 horas continuarán los cielos soleados con 24° C de temperatura. Para la noche se esperan cielos despejados con 20° C de



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 25 de agosto de 2022:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 22 de agosto del 2022:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Quintana Roo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!