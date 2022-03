Clima 22 de marzo: Frente frío generará rachas de vientos en el sureste del país

El clima para hoy 22 de marzo, el frente frío Núm. 38 se desplazará sobre el oriente del territorio mexicano, será reforzado por un nuevo frente frío y su masa de aire asociada que se aproximarán a la frontera norte del país, en interacción con la vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical ocasionarán fuertes rachas de viento con tolvaneras sobre entidades del noroeste, norte y noreste de México.

El clima de Guadalajara, Jalisco amancerá con intervalos nubosos para las 8:00 horas con una temperatura de 15° C. Para la tarde seguirán los cielos nublados con temperaturas de 30° C y una sensación térmica de 28° C. Para la noche se reportan cielos despejados con temperaturas de 23° C, se espera que la puesta del sol para hoy martes sea a las 19:05 horas.

El #FrenteFrío No. 38 generará #Rachas de #Viento de muy fuertes a intensas en el norte y noreste de #Mexico



Clima para las fronteras de México

Para Monterrey, Nuevo León iniciará con cielos despejados a las 08:00 horas con temperaturas de 19° C y una sensación térmica de 19° C. Para las 14:00 horas continuarán los cielos despejados con temperaturas de 29° C. En la noche para la sultana del norte habrán cielos despejados con 22° C. La puesta del sol se presentará para las 18:53 horas.

En Tijuana, Baja California se pronostica cielos despejados con temperaturas de 14° C, por la mañana, para las 17:00 horas habrán cielos soleados en una temperatura de 22° C. La noche cerrará con cielos despejados y una temperatura de 18° C y una sensación térmica de 18° C. La puesta del sol se espera para las 19:01 horas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 22 de marzo del 2022:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: Chihuahua (occidente) y Durango (occidente).

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: Sonora (oriente), Coahuila (norte), Zacatecas (occidente) y Estado de México (sureste).

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Baja California (norte), Sinaloa (noreste), Nuevo León (occidente y sur), San Luis Potosí (occidente), Aguascalientes (norte y oriente), Jalisco (norte y oriente), Michoacán (norte), Guanajuato (noroeste), Querétaro (sur), Hidalgo (sureste), Tlaxcala, Puebla (norte y oriente) y Veracruz (occidente).

Heladas: Baja California (norte), Sonora (oriente), Chihuahua (norte y occidente), Coahuila (norte y sureste), Nuevo León (occidente), Durango (occidente), Sinaloa (noreste), Zacatecas (occidente), San Luis Potosí (occidente), Aguascalientes, Jalisco (norte y occidente) y Estado de México (centro y oeste).



Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 22 de marzo del 2022:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Sinaloa, Jalisco, Colima, Estado de México (suroeste), Morelos, Hidalgo, Puebla (suroeste y sureste), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Durango (occidente), Zacatecas (sur), Aguascalientes y Guanajuato.

