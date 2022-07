Clima 22 de julio: Lluvias intensas en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Nayarit

El clima para hoy 22 de julio, el monzón mexicano sobre el noroeste del país, interaccionará con inestabilidad atmosférica superior, propiciará lluvias puntuales intensas que podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves en zonas bajas de Sonora, Chihuahua y Sinaloa, además de rachas de viento de 60 a 70 km/h en Sonora.

El clima de Guadalajara, Jalisco amanecerá con cielos cubiertos para las 8:00 horas con una temperatura de 16° C. Para la tarde se esperan intervalos nubosos con temperaturas de 26° C y una sensación térmica de 26° C. Para la noche se tendrá cielos nublados con temperaturas de 24° C, se espera que la puesta del sol para hoy viernes sea a las 20:36 horas.

Clima para las fronteras de México

En Monterrey, Nuevo León se esperan cielos soleados para las 08:00 horas con temperaturas de 24° C y una sensación térmica de 25° C. Para las 14:00 se pronostican intervalos nubosos con temperaturas de 36° C. Para la noche habrán intervalos nubosos con 34° C. La puesta del sol se presentará para las 20:33 horas.

Para Tijuana, Baja California iniciará con cielos despejados con temperaturas de 20° C para las 08:00 am, Mientras que para las 17:00 horas continuarán los cielos soleados con 24° C de temperatura. Para la noche se esperan que persistan los cielos despejados con 21° C de temperatura y una sensación térmica de 21° C. La puesta del sol se espera para las 19:54 horas.



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 22 de julio de 2022:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas del Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Veracruz.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 22 de julio del 2022:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California, Sonora y Chihuahua.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes.

