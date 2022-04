Clima 22 de abril: Lluvias fuertes en Chihuahua y Baja California

El clima para hoy 22 de abril, el frente frío No. 44 asociado con una vaguada polar se extenderá sobre el noroeste de México, mientras que una línea seca se ubicará en los límites de Chihuahua y Coahuila; dichos sistemas producirán vientos fuertes con tolvaneras en el noroeste, norte y noreste del país, con rachas de viento de 70 a 90 km/h y posibles torbellinos en Chihuahua y Coahuila.

El clima de Guadalajara, Jalisco amanecerá con cielos despejados para las 8:00 horas con una temperatura de 16° C. Para la tarde se reportan intervalos nubosos con temperaturas de 31° C y una sensación térmica de 29° C. Para la noche habrán cielos nublados con temperaturas de 29° C, se espera que la puesta del sol para hoy viernes sea a las 20:14 horas.

Clima para las fronteras de México

En Monterrey, Nuevo León se reportan cielos nublados para las 08:00 horas con temperaturas de 21° C y una sensación térmica de 21° C. Para las 14:00 horas habrán cielos nubosos con temperaturas de 30° C. En la noche para la sultana del norte se pronostica intervalos nubosos con 29° C. La puesta del sol se presentará para las 20:07 horas.

Para Tijuana, Baja California se pronostican lluvias con temperaturas de 14° C, por la mañana, para las 17:00 horas se verán cielos nubosos en una temperatura de 16° C. Para la noche seguirán los cielos nublados con 14° C de temperatura y una sensación térmica de 14° C. La puesta del sol se espera para las 19:23 horas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 22 de abril del 2022:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Estado de México.

Heladas: Baja California, Chihuahua y Durango.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 22 de abril del 2022:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Michoacán (oeste) y Guerrero (noroeste y norte).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa (norte), Nayarit (noreste), Jalisco (norte y sur), Colima, Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Durango (noreste), Estado de México (suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (centro-sur), Tabasco, Campeche (norte) y Yucatán (oeste y sur).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste y centro), San Luis Potosí (centro, este y sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo (norte) y Quintana Roo.

