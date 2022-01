Clima 21 de enero: la tercera tormenta invernal originará ambiente frío

El clima para hoy viernes 21 de enero, la tercera tormenta invernal comenzará a debilitarse sobre el norte y noreste del país, sin embargo, mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, así como la caída de aguanieve o nieve en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, Por su parte, el frente núm. 23 se extiende desde el noreste del Golfo de México hasta el sur de Veracruz, generara lluvias fuertes.

El clima de Guadalajara, Jalisco iniciará con intervalos nubosos para las 8:00 horas con una temperatura de 11° C. Para la tarde habrán cielos nublados en una temperatura de 24° C y una sensación térmica de 25° C. Para la noche habrán cielos cubiertos con temperaturas de 19° C, se espera que la puesta del sol para hoy viernes sea a las 18:36 horas.

⚠️Durante el viernes y sábado la Tercera #TormentaInvernal, el #FrenteFrío 23 y su masa de aire polar, ocasionarán #Heladas de intensas a severas en el norte, noreste y centro de #México, con posible caída de #Nieve o #Aguanieve en zonas serranas.

¡Toma precauciones! pic.twitter.com/bnPz1YMCB2 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 21, 2022

Clima para las fronteras de México

Para Monterrey, Nuevo León iniciará con cielos nubosos a las 08:00 horas con una temperatura de 10° C y una sensación térmica de 10° C. Para las 14:00 horas se presentarán cielos nublados con temperaturas de 12° C. En la noche la sultana del norte se reportan cielos nublados con 8° C. La puesta del sol se presentará para las 18:16 horas.

En Tijuana, Baja California amanecerá con cielos soleados y una temperatura de 13° C, en la mañana, posteriormente para las 17:00 horas continuarán los cielos despejados en una temperatura de 16° C. La noche cerrará con 14° C con cielos despejados y una sensación térmica de 14° C. La puesta del sol se espera para las 17:10 horas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 21 de enero de 2022:

Temperaturas mínimas de -10 a -5°C para la mañana de hoy viernes: sierras de Chihuahua, Durango y Coahuila.

Temperaturas mínimas de -5 a 0°C para la mañana de hoy viernes: sierras de Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Estado de México y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C para la mañana de hoy viernes: sierras Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México, Veracruz y Chiapas.

Heladas para la madrugada de hoy viernes: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Oaxaca.



Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 21 de enero de 2022:

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

TE PUEDE INTERESAR: No importa la nacionalidad, en DFW están ofreciendo vacunación gratuita contra el covid a turistas que pasen por el lugar

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!