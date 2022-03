Clima 20 de marzo: Hoy entra la primavera en territorio mexicano

El clima para hoy 20 de marzo, el nuevo frente frío núm. 38 recorrerá el noroeste de México, en interacción con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical que cruzan dicha región, además de una línea seca que se establecerá sobre el norte del país, generarán lluvias con chubascos en Baja California, Sonora y Chihuahua; rachas de viento muy fuertes a intensas con tolvaneras en el noroeste, norte y noreste de México.

El clima de Guadalajara, Jalisco tendrá cielos despejados para las 8:00 horas con una temperatura de 14° C. Para la tarde habrán cielos soleados con temperaturas de 29° C y una sensación térmica de 28° C. Para la noche se pronostican cielos despejados con temperaturas de 23° C, se espera que la puesta del sol para hoy domingo sea a las 19:03 horas.

☀️�� Hoy, a las 09:33 horas tiempo del centro de México, ocurrirá el #Equinoccio de #Primavera en el hemisferio norte, evento que marcará el inicio de dicha estación.

Clima para las fronteras de México

Para Monterrey, Nuevo León a las 08:00 horas tendrá un amanecer de cielos despejados con temperaturas de 19° C y una sensación térmica de 19° C. Para las 14:00 horas habrán cielos despejados con temperaturas de 25° C. En la noche para la sultana del norte habrán intervalos nubosos con 21° C. La puesta del sol se presentará para las 18:51 horas.

En Tijuana, Baja California habrá cielos despejados con temperaturas de 13° C, por la mañana, para las 17:00 horas habrán cielos soleados en una temperatura de 21° C. La noche cerrará con cielos soleados y una temperatura de 16° C y una sensación térmica de 16° C. La puesta del sol se espera para las 18:58 horas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 20 de marzo del 2022:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: Chihuahua (occidente) y Durango (occidente y noroeste).

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: Baja California (norte), Sonora (oriente), Zacatecas (occidente), Puebla (centro y occidente) y Estado de México (norte, centro y noreste).

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Baja California Sur (norte), Sinaloa (noreste), Coahuila (norte, centro y sur), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (norte y occidente), Aguascalientes (norte), Jalisco (norte y oriente), Michoacán (norte), Guanajuato (noroeste), Querétaro (sur), Hidalgo (sur y sureste), Tlaxcala, Veracruz (centro) y Oaxaca (centro).

Heladas: Baja California (norte), Sonora (oriente), Chihuahua (occidente), Durango (occidente), Zacatecas (occidente), San Luis Potosí (norte), Aguascalientes (norte), Jalisco (norte y occidente), Guanajuato (noroeste), Estado de México (norte, centro y noreste), Hidalgo (sur y sureste), Tlaxcala, Puebla (centro y occidente) y Veracruz (centro).



Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 20 de marzo del 2022:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México (suroeste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Chiapas (centro y sur), Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (centro y sur), Coahuila (sur), Nuevo León (centro), Tamaulipas (centro y sur), Durango (occidente y noreste), Guanajuato (sur), Tabasco y Veracruz.

