Clima 18 de noviembre: Un nuevo frente frío (Núm. 10) ingresará al norte de México

El clima para hoy 18 de noviembre, el sistema frontal Núm. 9 continuará con características de estacionario sobre el sur del Golfo de México, seguirá interactuando con el canal de baja presión sobre el occidente de dicho Golfo, manteniendo la probabilidad de chubascos a lluvias muy fuertes en el noreste, oriente y sureste mexicano, incluida la Península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Chiapas y torrenciales en Tabasco.

El clima de Guadalajara, Jalisco amanecerá con cielos despejados con una temperatura de 14° C. Para la tarde se pronostican cielos soleados con 27° C de temperatura y una sensación térmica de 27° C. En la noche se esperan cielos despejados con temperaturas de 22° C, se espera que la puesta del sol hoy jueves sea a las 18:12 horas.

Clima para las fronteras de México

En Monterrey, Nuevo León iniciarà con cielos soleados para las 08:00 horas con temperaturas de 13° C y una sensación térmica de 13° C. Para las 14:00 horas se esperan cielos despejados con una temperatura de 18° C. Para la noche habrán cielos despejados con temperaturas de 13° C. La puesta del sol será para las 17:52 horas.

Para Tijuana, Baja California se presentarán cielos soleados por la mañana con una temperatura de 12° C, mientras que para las 17:00 horas continuarán los cielos despejados con 18° C de temperatura. Para la noche se esperan cielos despejados con 14° C de temperatura y una sensación térmica de 14° C. La puesta del sol se espera para las 16:47 horas.

⚠️☁️�� En entidades del sureste de #México, además de la #PenínsulaDeYucatán, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas.

— CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 18, 2022

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 18 de noviembre de 2022:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Oaxaca (costa), Chiapas (sur), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 18 de noviembre del 2022:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas montañosas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas montañosas de Sonora, Coahuila y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas montañosas de Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

