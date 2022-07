Clima 18 de julio: Huracán “Estelle” se desplazará al sur de Baja California Sur.

El clima para hoy 18 de julio, el centro del Huracán “Estelle” se desplazará al sur de Baja California Sur. La entrada de humedad generada por su circulación en interacción con el monzón mexicano, reforzará las condiciones para lluvias puntuales intensas en Sinaloa, así como lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste y occidente mexicano.

El clima de Guadalajara, Jalisco habran cielos cubiertos para las 8:00 horas con una temperatura de 19° C. Para la tarde se reportan cielos despejados con temperaturas de 26° C y una sensación térmica de 27° C. Para la noche se esperan lluvias con temperaturas de 21° C, se espera que la puesta del sol para hoy lunes sea a las 20:37 horas.

En el Sureste de #México, esta mañana se prevén #Lloviznas dispersas con bancos de #Niebla



Los detalles ⬇️ pic.twitter.com/yjpnt7BVe4 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 18, 2022

Clima para las fronteras de México

En Monterrey, Nuevo León amanecerá con cielos despejados para las 08:00 horas con temperaturas de 27° C y una sensación térmica de 29° C. Para las 14:00 se pronostican intervalos nubosos con temperaturas de 35° C. Para la noche continuarán los intervalos nubosos con 34° C. La puesta del sol se presentará para las 20:35 horas.

Para Tijuana, Baja California se esperan cielos nublados con temperaturas de 18° C para las 08:00 am, Mientras que para las 17:00 horas habrá cielos despejados con 21° C de temperatura. Para la noche se reportan cielos despejados con 19° C de temperatura y una sensación térmica de 19° C. La puesta del sol se espera para las 19:57 horas.

El #Huracán #Estelle a las 04:00 horas se ubicó aproximadamente a 540 kilómetros al suroeste

de Cabo Corrientes, #Jalisco.

Todos los detalles en: pic.twitter.com/QHdc4hLk3P — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 18, 2022



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 18 de julio de 2022:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 18 de julio del 2022:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California y Sonora.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Jalisco, Colima, Puebla (suroeste), Guerrero y Oaxaca.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!