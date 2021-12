Clima 17 de diciembre: Lluvias fuertes en Quintana Roo y vientos en el noroeste

El clima para hoy viernes 17 de diciembre, el frente Núm. 14 se mantiene como estacionario sobre la frontera norte del territorio nacional, seguirá interactuando con una línea seca sobre el estado de Coahuila, condiciones que generarán vientos fuertes con rachas de 50 a 60 km/h sobre entidades del norte y noreste del país

El clima de Guadalajara, Jalisco amanecerá con intervalos nubosos para las 8:00 horas con una temperatura de 12° C. Para la tarde se reportan cielos nublados en una temperatura de 26° C y una sensación térmica de 26° C. Para la noche se esperan cielos despejados con temperaturas de 19° C, se espera que la puesta del sol para hoy viernes sea a las 18:12 horas.

Clima para las fronteras de México

Para Monterrey, Nuevo León iniciará con cielos nubosos a las 08:00 horas con una temperatura de 17° C y una sensación térmica de17° C. Para las 14:00 horas se presentarán cielos nublados en una temperatura de 26° C. En la noche la sultana del norte se reportan cielos nubosos con 20° C. La puesta del sol se presentará para las 17:50 horas.

En Tijuana, Baja California iniciará con cielos soleados y una temperatura de 13° C, en la mañana, posteriormente para las 17:00 horas se presentarán cielos nublados en una temperatura de 16° C. La noche cerrará con 15° C con cielos nublados y una sensación térmica de 15° C. La puesta del sol se espera para las 16:42 horas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 17 de diciembre de 2021:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: Zonas montañosas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: Zonas montañosas de Sonora, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca.

Heladas: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.



Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 17 de diciembre de 2021:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Sinaloa, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

TE PUEDE INTERESAR: Aventúrate con el paisaje contrastante de Chachalacas, Veracruz en donde encontrarás una playa espectacular rodeada de dunas salvajes

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!