Clima 16 de noviembre: Masa de aire frío mantendrá bajas temperaturas en México

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado 16 de noviembre, se espera que el frente frío No. 13 se ubique sobre el Mar Caribe, dejando de afectar al país; sin embargo, la masa de aire frío que lo impulsó mantendrá ambiente frío en el norte, noreste y oriente del territorio, con posibles bancos de nieblas matutinos en zonas montañosas del oriente y lluvias en el sureste de México, así como posibles heladas en el norte de la República, además de evento de “Norte” fuerte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como moderado en el sur del litoral de Veracruz. La tormenta tropical “Raymond” se ubicará al sur de la Península de Baja California, originando probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas, principalmente en horas de la tarde y noche, mismas que se acompañarán de rachas de viento que pueden superar los 50 km/h y oleaje de 1 a 3 metros en Baja California Sur. La depresión tropical No. 21-E se ha generado a partir de una zona de baja presión al sur de Guerrero y la onda tropical No. 53 ha sido absorbida por la circulación de la depresión tropical.

Bancos de niebla matutinos: Sierras de San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Valle de México.

Pronóstico de precipitación para hoy 16 de noviembre de 2019:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 litros por metro cuadrado): Baja California Sur (sur) y Veracruz (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado): Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado): Durango, Michoacán, Colima, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México y Puebla.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado): Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 16 de noviembre de 2019:

Temperaturas mínimas de -5°C a 0°C y potencial de heladas: Sierras de Chihuahua, Coahuila y Durango.

Temperaturas de 0 a 5°C: Sierras de Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 16 de noviembre de 2019:

Temperaturas de 35 a 40°C: Zonas de Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Chiapas.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 16 de noviembre de 2019:

Evento de Norte: con rachas superiores a 70 km/h y oleaje de 2 a 4 m de altura: Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y con rachas superiores a 50 km/h y oleaje de 1 a 3 m de altura en el sur de Veracruz.

Viento con rachas que pueden superar los 50 km/h y oleaje de 1 a 2 metros: Baja California Sur.

Únete a nosotros en Instagram

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado a nublado con bancos de niebla matutinos en zonas altas. Por la tarde se pronostican intervalos de chubascos en el Estado de México y la Ciudad de México. Viento de componente norte de 10 a 25 km/h. En la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 22 a 24°C y mínima de 9 a 11°C. Para el Estado de México, temperatura máxima de 20 a 22°C y mínima de 6 a 8°C.

Península de Baja California: Cielo despejado la mayor parte del día, ambiente frío por la mañana y viento del norte de 10 a 25 km/h en la región. Cielo nublado por la tarde y noche con probabilidad para lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento que pueden superar los 50 km/h en Baja California Sur.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado por la mañana y nublado por la tarde. Lluvias puntuales fuertes en Sonora y Sinaloa. Clima frío por la mañana en la región y viento de componente oeste de 10 a 25 km/h.

Pacífico Centro: Cielo nublado la mayor parte del día con lluvias puntuales fuertes en Nayarit y Jalisco, así como intervalos de chubascos en Michoacán y Colima. Clima cálido y viento de componente oeste de 10 a 25 km/h.

Pacífico Sur: Cielo nublado por la mayor parte del día con bancos de niebla matutina. Lluvias puntuales fuertes por la tarde en Oaxaca y Chiapas e intervalos de chubascos en Guerrero. Ambiente caluroso en costas. Evento de "Norte" con rachas que pueden superar los 70 km/h y oleaje de 2 a 4 metros en el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Golfo de México: Cielo nublado en gran parte del día, con bancos de nieblas matutinas en zonas altas de la región. Lluvias puntuales muy fuertes en el sur de Veracruz y puntuales fuertes en Tabasco. Clima frío por la mañana. Evento de "Norte" con rachas superiores a 50 km/h y oleaje de 1 a 3 metros de altura en la costa sur de Veracruz.

Península de Yucatán: Cielo nublado con lluvias dispersas en la región. Ambiente cálido durante el día y viento del norte con rachas superiores de 50 km/h.

Mesa del Norte: Cielo despejado en la mañana con posibles heladas en sierras de Chihuahua, Coahuila y Durango, nublado en la tarde con intervalos de chubascos en Durango y lluvias aisladas en Zacatecas y Aguascalientes. Nieblas matutinas en sierras de San Luis Potosí. Clima muy frío y viento del este de 10 a 25 km/h.

Mesa Central: Cielo nublado la mayor parte del día, con intervalos de chubascos en Puebla y lluvias aisladas en Tlaxcala y Morelos. Bancos de niebla matutinos en zonas serranas de Puebla e Hidalgo. Clima cálido y viento de componente este de 10 a 25 km/h.