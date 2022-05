Clima 16 de mayo: Continuará la ola de calor en gran parte del país

El clima para hoy 16 de mayo, canales de baja presión sobre el interior del país, en interacción con la entrada de humedad proveniente de ambos océanos, producirán chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre el norte, occidente, sur y sureste de México, así como en el oriente y occidente de la Península de Yucatán.

El clima de Guadalajara, Jalisco tendrá un clima de cielos despejados para las 8:00 horas con una temperatura de 18° C. Para la tarde se reportan cielos nubosos con temperaturas de 32° C y una sensación térmica de 30° C. Para la noche habrán cielos nubosos con temperaturas de 29° C, se espera que la puesta del sol para hoy lunes sea a las 20:23 horas.

Clima para las fronteras de México

En Monterrey, Nuevo León amanecerá con cielos despejados para las 08:00 horas con temperaturas de 22° C y una sensación térmica de 24° C. Para las 14:00 horas continuarán los cielos soleados con temperaturas de 37° C. Para la noche se pronostican cielos nublados con 34° C. La puesta del sol se presentará para las 20:20 horas.

Para Tijuana, Baja California amanecerá con intervalos nubosos en temperaturas de 14° C, por la mañana, para las 17:00 horas habrán cielos despejados con 19° C. Para la noche se se esperan cielos despejados con 16° C de temperatura y una sensación térmica de 16° C. La puesta del sol se espera para las 19:40 horas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 16 de mayo del 2022:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua (sur), Durango (noroeste), Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Heladas: Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 16 de mayo del 2022:

Temperaturas máximas superiores a 45°C: Sonora (este y sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (noreste) y Nuevo León (norte).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Michoacán, Morelos, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Campeche.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (norte), Baja California Sur, San Luis Potosí, Zacatecas (norte y sur), Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México (suroeste), Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Tlaxcala y Ciudad de México.

