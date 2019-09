Clima 13 de septiembre: posibilidad de desarrollo ciclónico en sur del país

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para esta noche y madrugada, la onda tropical No. 37 asociada con una zona de inestabilidad con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Jalisco y Colima, ocasionará un fuerte ingreso de humedad hacia los estados del occidente y sur de México. Por otra parte, la onda tropical No. 38 interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste del país y Península de Yucatán. Dichos sistemas, reforzados por inestabilidad en la atmósfera superior, ocasionarán lluvias puntuales intensas, acompañadas de con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Nayarit, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche; muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Querétaro, Yucatán y Quintana Roo, así como fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Para el día de mañana, la onda tropical No. 37, asociada con una zona de inestabilidad con probabilidad para desarrollo ciclónico, se extenderá al suroeste de Jalisco, a su vez, la onda tropical No. 38 recorrerá el estado de Guerrero, mientras que, la nueva onda tropical No. 39 ingresará a la Península de Yucatán. Por otro lado, los canales de baja presión sobre el noroeste, occidente y centro del país, en interacción con inestabilidad atmosférica superior generarán el siguiente potencial de lluvias con descargas eléctricas y posibles granizadas:

Pronóstico de precipitación para mañana 14 de septiembre de 2019:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 litros por metro cuadrado): Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 litros por metro cuadrado): Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado): Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado): Nuevo León y Tamaulipas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado): Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes.

Pronóstico de temperaturas mínimas para mañana 14 de septiembre de 2019:

Temperaturas de 0 a 5°C: Sierras de Baja California, Durango, Estado de México, Puebla, Oaxaca y Veracruz.

Pronóstico de temperaturas máximas para mañana 14 de septiembre de 2019:

Temperaturas de 40 a 45°C: Zonas de Baja California y Sonora.

Temperaturas de 35 a 40°C: Zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de viento para mañana 14 de septiembre de 2019:

Viento con rachas superiores a 60 km/h: Costa de Veracruz e Istmo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Nublado durante la tarde con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México y en la Ciudad de México, acompañadas de descargas eléctricas. Viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h. En la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 23 a 25°C y mínima de 13 a 15°C. Para el Estado de México, temperatura máxima de 22 a 24°C y mínima de 7 a 9°C.

Península de Baja California: Cielo nublado durante la tarde con lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur. Clima muy caluroso. Viento del noroeste de 15 a 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Pacífico Norte: Nublados densos por la tarde con lluvias fuertes en Sinaloa y Sonora, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento del sur y suroeste de 10 a 25 km/h.

Pacífico Centro: Cielo nublado con lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, todas acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas. Clima caluroso durante el día y viento del oeste de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h.

Pacífico Sur: Cielo nublado durante la tarde con lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, así como muy fuertes en Guerrero, todas acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas. Clima muy caluroso durante el día. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas superiores a 60 km/h en el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Golfo de México: Cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Veracruz, muy fuertes en Tabasco e intervalos de chubascos en Tamaulipas, todas acompañadas de descargas eléctricas. Clima caluroso durante el día y viento del norte de 15 a 30 km/h con rachas superiores a 60 km/h en el litoral de Veracruz.

Península de Yucatán: Cielo nublado por la tarde con lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y Yucatán, así como fuertes en Quintana Roo, todas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento. Clima muy caluroso y viento del norte y noreste de 15 a 30 km/h con rachas superiores a 40 km/h en Campeche.

Mesa del Norte: Cielo nublado por la tarde con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y Durango, fuertes en San Luis Potosí, intervalos de chubascos en Nuevo León y lluvias aisladas en Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes, todas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Clima caluroso y viento de componente este de 10 a 25 km/h con rachas superiores a 40 km/h en Coahuila y Zacatecas.

Mesa Central: Cielo nublado por la tarde con lluvias muy fuertes en Morelos y Puebla, fuertes en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala, así como fuertes en Guanajuato, Morelos y Tlaxcala, todas con descargas eléctricas y posibles granizadas. Clima templado a cálido durante el día y viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas superiores a 40 km/h.