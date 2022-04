Clima 13 de abril: El frente frío Núm. 42 se extenderá sobre el norte de México

El clima para hoy 13 de abril, el frente frío Núm. 42 se extenderá sobre el norte de México e interaccionará con la corriente en chorro y con una línea seca sobre el noreste del país, generando rachas de viento fuertes a muy fuertes y tolvaneras sobre entidades de la Mesa del Norte. A su vez, un canal de baja presión sobre la vertiente del Golfo de México y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y Mar Caribe, originarán lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas.

El clima de Guadalajara, Jalisco amanecerá con intervalos nubosos para las 8:00 horas con una temperatura de 15° C. Para la tarde se mantendrá los cielos nublados con temperaturas de 30° C y una sensación térmica de 28° C. Para la noche se reportan intervalos nubosos con temperaturas de 24° C, se espera que la puesta del sol para hoy miércoles sea a las 20:11 horas.

�� Mañana, el #FrenteFrío Núm. 42 y una línea seca sobre el noreste de #México, ocasionarán #Vientos fuertes a muy fuertes con #Rachas de 70 a 80 km/h y #Tolvaneras en #Chihuahua, y de menor intensidad en #Coahuila y #NuevoLeón.



Clima para las fronteras de México

En Monterrey, Nuevo León iniciará con intervalos nublados para las 08:00 horas con temperaturas de 22° C y una sensación térmica de 22° C. Para las 14:00 horas se reportan lluvias fuertes con temperaturas de 34° C. En la noche para la sultana del norte habrán intervalos nubosos con 31° C. La puesta del sol se presentará para las 20:03 horas.

Para Tijuana, Baja California habrán intervalos nubosos con temperaturas de 15° C, por la mañana, para las 17:00 horas se reportan cielos despejados en una temperatura de 17° C. Para la noche se reportan cielos despejados y una temperatura de 15° C y una sensación térmica de 15° C. La puesta del sol se espera para las 19:15 horas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 13 de abril del 2022:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: Baja California (norte), Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste, oeste y sur) y Zacatecas (oeste y centro).

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Baja California Sur (norte), Aguascalientes (norte), Jalisco (norte), Michoacán (norte y este), Estado de México (centro y oeste), Tlaxcala (centro) y Puebla (centro y este).

Heladas: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Estado de México.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 13 de abril del 2022:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Tamaulipas (oeste y centro), San Luis Potosí (este), Jalisco (sur), Michoacán (oeste y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte), Veracruz (norte y sur), Guerrero (norte y noroeste), Oaxaca (este y noreste), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila (este), Nuevo León (norte y este), Sinaloa (norte y centro), Nayarit (centro), Colima, Guanajuato (noreste), Estado de México (suroeste), Chiapas (centro y sur), Tabasco (este) y Quintana Roo (oeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Zacatecas (norte), Durango (este y noreste), Aguascalientes (sur) y Ciudad de México.

