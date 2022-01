Clima 12 de enero: Lluvias ligeras en estados del sur del país

El clima para hoy miércoles 12 de enero, el frente núm. 21 se extenderá con características de estacionario sobre el norte de la Península de Yucatán y en interacción con un canal de baja presión sobre el occidente y sur del Golfo de México, ocasionarán chubascos en el sureste de México, incluida la Península de Yucatán.

El clima de Guadalajara, Jalisco iniciará con intervalos nubosos para las 8:00 horas con una temperatura de 11° C. Para la tarde continuarán los cielos nublados en una temperatura de 23° C y una sensación térmica de 25° C. Para la noche continuarán los cielos despejados con temperaturas de 20° C, se espera que la puesta del sol para hoy miércoles sea a las 18:30 horas.

¡Abrígate bien! �� Hoy al amanecer continuará el #Pronóstico de #Temperaturas mínimas de -10 a -5 grados #Ceslisu en zonas de #Sonora, #Chihuahua y #Durango, además de #Heladas en sitios altos de 23 entidades del país. Los detalles aquí �� pic.twitter.com/SZaWHyKQnl — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 12, 2022

Clima para las fronteras de México

Para Monterrey, Nuevo León iniciará con intervalos nubsosos a las 08:00 horas con una temperatura de 6° C y una sensación térmica de 5° C. Para las 14:00 horas se presentarán cielos nublados con temperaturas de 13° C. En la noche la sultana del norte se reportan intervalos nubosos con 9° C. La puesta del sol se presentará para las 18:09 horas.

En Tijuana, Baja California amanecerá con cielos despejados y una temperatura de 16° C, en la mañana, posteriormente para las 17:00 horas se reportan intervalos nubosos en una temperatura de 18° C. La noche cerrará con 15° C con intervalos nubosos y una sensación térmica de 15° C. La puesta del sol se espera para las 17:01 horas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 12 de enero de 2022:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas montañosas de Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Chiapas.

Heladas: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Chiapas.



Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 12 de enero de 2022:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (sur).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Morelos, Campeche y Yucatán.

