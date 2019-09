Clima 11 de septiembre: Puntuales lluvias en al menos 15 estados de México

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para esta noche y madrugada, se pronostican lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y San Luis Potosí; muy fuertes en Durango, Michoacán, Tamaulipas, Puebla, Tabasco y Campeche; y fuertes en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo, dichas lluvias se acompañarán de descargas eléctricas, posible caída de granizo en zonas altas y rachas de viento, dichas condiciones debido a una zona de inestabilidad con alta probabilidad para desarrollo ciclónico, ubicada al suroeste de las costas de Colima, que se asocia con la onda tropical No. 36, un canal de baja presión extendido sobre el interior del país, inestabilidad superior sobre el noreste y oriente del territorio, así como el paso de las ondas tropicales No. 37 sobre el centro y sur de México, y la onda tropical No. 38 que ingresará a la Península de Yucatán.

Para mañana, la onda tropical No. 37 se localizará frente a las costas de Jalisco y Colima, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el noroeste y occidente del país, ocasionando probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas sobre entidades del noroeste, norte y occidente de la República, con lluvias puntuales intensas en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán. Asimismo, la onda tropical No. 38 recorrerá el sureste de México y se asociará con un canal de baja presión ubicado sobre la Península de Yucatán, provocando potencial de lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Finalmente, la zona de inestabilidad asociada con la onda tropical No. 36 podría generar una depresión tropical al suroeste de las costas de Baja California Sur, sin afectar costas mexicanas.

Pronóstico de precipitación para mañana 12 de septiembre de 2019:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 litros por metro cuadrado): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 litros por metro cuadrado): San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Guerrero.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado): Zacatecas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado): Sonora y Aguascalientes.

Las zonas de lluvia se acompañarán de descargas eléctricas, viento arrachado, caída de granizo y posibles deslaves en laderas de zonas montañosas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para mañana 12 de septiembre de 2019:

Temperaturas de 0 a 5°C: Sierras de Baja California, Durango y Estado de México.

Pronóstico de temperaturas máximas para mañana 12 de septiembre de 2019:

Temperaturas de 40 a 45°C: Zonas de Baja California y Sonora.

Temperaturas de 35 a 40°C: Zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de viento para mañana 12 de septiembre de 2019:

Viento con rachas superiores a 50 km/h: Zonas de Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado durante el día con incremento de la nubosidad durante la tarde y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México y Ciudad de México, acompañadas de descargas eléctricas. Viento del este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h. En la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 23 a 25°C y mínima de 13 a 15°C. Para el Estado de México, temperatura máxima de 21 a 23°C y mínima de 6 a 8°C.

Península de Baja California: Cielo despejado en Baja California y parcialmente nublado en Baja California Sur. Clima muy caluroso. Viento del este y noroeste de 15 a 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Pacífico Norte: Cielo parcialmente nublado con nublados densos por la tarde y lluvias fuertes en Sinaloa, así como lluvias aisladas en Sonora, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas. Viento del sur y suroeste de 10 a 25 km/h.

Pacífico Centro: Cielo nublado con lluvias puntuales intensas en la región, se acompañarán de descargas eléctricas y posibles granizadas. Clima caluroso durante el día y viento del oeste de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h.

Pacífico Sur: Cielo nublado durante la tarde con lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, así como muy fuertes en Guerrero, todas acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas. Clima muy caluroso durante el día. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas superiores a 50 km/h en Oaxaca.

Golfo de México: Cielo nublado durante la tarde con lluvias puntuales intensas en Veracruz, y muy fuertes en el resto de la región, todas acompañadas de descargas eléctricas. Clima caluroso durante el día y viento del sur y sureste de 10 a 25 km/h con rachas superiores a 50 km/h en zonas de tormenta.

Península de Yucatán: Cielo nublado por la tarde con lluvias puntuales fuertes en la región, todas con descargas eléctricas. Clima muy caluroso y viento del noreste de 15 a 30 km/h con rachas superiores a 50 km/h en Campeche y Yucatán.

Mesa del Norte: Cielo nublado por la tarde con lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí, fuertes en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango, así como intervalos de chubascos en el resto de la región, todas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Clima caluroso y viento de dirección variable de 10 a 25 km/h.

Mesa Central: Cielo nublado por la tarde con lluvias puntuales muy fuertes en Querétaro, Hidalgo y Puebla; fuertes en Guanajuato, Morelos y Tlaxcala, e intervalos de chubascos en el resto de la región, con descargas eléctricas y posibles granizadas. Clima cálido durante el día y viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas superiores a 50 km/h en zonas de tormenta.