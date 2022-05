Clima 11 de mayo: Se pronostican tornados para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

El clima para hoy 11 de mayo, una línea seca sobre el norte de México, interactuará con inestabilidad en la atmósfera superior, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la corriente en chorro subtropical, propiciando rachas de viento fuertes y tolvaneras en el noroeste, norte y noreste de México, así como posible formación de torbellinos en Chihuahua (noreste) y Coahuila (norte), además de chubascos y lluvias puntuales fuertes.

El clima de Guadalajara, Jalisco iniciará con rayos del sol para las 8:00 horas con una temperatura de 21° C. Para la tarde continuarán los cielos despejados con temperaturas de 33° C y una sensación térmica de 31° C. Para la noche s esperan cielos nubosos con probabilidad de lluvias con temperaturas de 31° C, se espera que la puesta del sol para hoy miércoles sea a las 20:21 horas.

Clima para las fronteras de México

En Monterrey, Nuevo León amanecerá con cielos cubiertos para las 08:00 horas con temperaturas de 24° C y una sensación térmica de 23° C. Para las 14:00 horas habrán intervalos nubososo con temperaturas de 32° C. Para la noche seguirán los cielos nublados con 29° C. La puesta del sol se presentará para las 20:17 horas.

Para Tijuana, Baja California habrá cielos soleados con temperaturas de 13° C, por la mañana, para las 17:00 horas seguirán los cielos despejados en una temperatura de 17° C. Para la noche se reportan cielos despejados con 16° C de temperatura y una sensación térmica de 16° C. La puesta del sol se espera para las 19:36 horas.

En las próximas tres horas se pronostican #Lluvias puntuales fuertes, #DescargasElectricas y probabilidad de #Trombas marinas en costas de #Chiapas. pic.twitter.com/6vSpiWOods — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 11, 2022

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 11 de mayo del 2022:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Sonora, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.



Heladas: Baja California.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 11 de mayo del 2022:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos y Campeche.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Durango, Colima, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Estado de México (suroeste), Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Aguascalientes, Guanajuato y Ciudad de México.

