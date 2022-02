Clima 11 de febrero: Bancos de niebla y neblina en varios estados de México

El clima para hoy viernes 11 de febrero, la vaguada polar se extenderá desde la Península de Baja California hasta el noreste de la República Mexicana, manteniendo ambiente de muy frío a gélido en Chihuahua y Durango, así como ambiente frío a muy frío con heladas al amanecer en zonas altas del norte y centro de la República Mexicana; de igual manera en interacción con la corriente en chorro subtropical.

El clima de Guadalajara, Jalisco iniciará con cielos despejados para las 8:00 horas con una temperatura de 10° C. Para la tarde continuarán los cielos soleados en una temperatura de 23° C y una sensación térmica de 24° C. Para la noche se reportan cielos despejados con temperaturas de 18° C, se espera que la puesta del sol para hoy viernes sea a las 18:49 horas.

Se pronostican #Lluvias aisladas y #Rachas de #Viento de 5 a 20 Km/h en las inmediaciones de #Sonora. Se prevén #Heladas sobre la sierra del oriente. pic.twitter.com/gknJU2dUmk — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 11, 2022

Clima para las fronteras de México

Para Monterrey, Nuevo León a las 08:00 horas se espera una temperatura de 9° C y una sensación térmica de 10° C. Para las 14:00 horas se presentarán intervalos nubosos con temperaturas de 17° C. En la noche la sultana del norte habrán cielos nubosos con 14° C. La puesta del sol se presentará para las 18:31 horas.

En Tijuana, Baja California tendrá una mañana con cielos despejados y una temperatura de 17° C, en la mañana, posteriormente para las 17:00 horas continuarán los cielos soleados en una temperatura de 23° C. La noche cerrará con 21° C con cielos despejados y una sensación térmica de 21° C. La puesta del sol se espera para las 17:29 horas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 11 de febrero de 2022:

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C: zonas montañosas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: zonas montañosas de Sonora y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco (norte y noreste), Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas montañosas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, Morelos, Oaxaca y Chiapas.



Heladas: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Oaxaca.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 11 de febrero de 2022:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: costas de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Campeche y Yucatán.

