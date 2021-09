Clima 07 de septiembre: Lluvias intensas en Nayarit, Jalisco, Michoacán y Oaxaca

En Tijuana, Baja California amanecerá con intervalos nubosos y una temperatura de 19 ° C, en la mañana, posteriormente para las 17:00 horas habrán cielos despejados en una temperatura de 23 ° C.La noche cerrará con 19 ° C con cielos soleados y una sensación térmica de 18 ° C. La puesta del sol se espera para las 19:00 horas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 07 de septiembre de 2021:

Temperaturas mínimas de 0 a 5°C y posibles heladas: zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 07 de septiembre de 2021:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California y Sonora.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, Campeche y Yucatán.