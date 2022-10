Clima 07 de octubre: Temperatura máxima de entre 35 y 40 °C en Baja California y Sonora

El clima para hoy 07 de octubre , el sistema frontal Núm. 2 permanecerá con características de estacionario sobre el norte de México, continuará interactuando con un centro de baja presión sobre el noroeste del país, y durante la noche y madrugada del sábado, este sistema frontal será reforzado por una nueva masa de aire frío que lo desplazará sobre el noreste del territorio nacional.

El clima de Guadalajara, Jalisco se pronostica con cielos cubiertos con una temperatura de 15° C. Para la tarde se esperan cielos nubosos con temperaturas de 24° C y una sensación térmica de 25° C. En la noche se esperan lluvias fuertes con temperaturas de 18° C, se espera que la puesta del sol para hoy viernes sea a las 19:36 horas.

Clima para las fronteras de México

☔️⚡️ En entidades del norte, noreste y sureste de #México, además de la #PenínsulaDeYucatán, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas.

Más información en las imágenes �� pic.twitter.com/XWsoqegTBK — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 7, 2022

En Monterrey, Nuevo León se espera intervalos nubosos para las 08:00 horas con temperaturas de 19° C y una sensación térmica de 19° C. Para las 14:00 se reportan cielos nubosos con lluvias con una temperatura de 26° C. Para la noche se esperan lluvias intensas con temperaturas de 21° C. La puesta del sol será para las 19:22 horas.

Para Tijuana, Baja California amanecerá con cielos nubosos y una temperaturas de 17° C por la mañana, mientras que para las 17:00 horas se esperan intervalos nubosos con 22° C de temperatura. Para la noche habrá cielos despejados con 20° C de temperatura y una sensación térmica de 20° C. La puesta del sol se espera para las 18:26 horas.

⚠️⛈️ En entidades del noroeste, occidente y sur de #México, se pronostican #Chubascos y #Lluvias puntuales fuertes con posibles #DescargasEléctricas, durante las próximas tres horas.

Más información en las imágenes ⬇️ pic.twitter.com/wnZpoASrHp — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 7, 2022

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 07 de octubre de 2022:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas montañosas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas montañosas de Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 07 de octubre del 2022:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Sonora, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

