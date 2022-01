Clima 07 de enero: Lluvias en los estados de Puebla, Hidalgo y Tlaxcala

El clima para hoy viernes 07 de enero, el frente frío núm. 20 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de la República Mexicana, ocasionando un ligero descenso de las temperaturas diurnas y rachas fuertes de viento en dicha región, así como lluvias y chubascos en Nuevo León y Tamaulipas.

El clima de Guadalajara, Jalisco amanecerá con cielos despejados para las 8:00 horas con una temperatura de 11° C. Para la tarde se reportan cielos soleados en una temperatura de 27° C y una sensación térmica de 26° C. Para la noche continuarán los cielos despejados con temperaturas de 20° C, se espera que la puesta del sol para hoy viernes sea a las 18:27 horas.

Para la #CDMX y el #EdoMéx continuarán las condiciones de cielo medio nublado y sin probabilidad de #Lluvias, además de ambiente #Frío en zonas altas de dichos estados. pic.twitter.com/36TpmhvEAn — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 7, 2022

Clima para las fronteras de México

Para Monterrey, Nuevo León iniciará con cielos soleados a las 08:00 horas con una temperatura de 15° C y una sensación térmica de15° C. Para las 14:00 horas se presentarán cilos despejados en una temperatura de 27° C. En la noche la sultana del norte se reportan cielos despejados con 19° C. La puesta del sol se presentará para las 18:05 horas.

En Tijuana, Baja California iniciará con cielos despejados y una temperatura de 10° C, en la mañana, posteriormente para las 17:00 horas se presentarán cielos soelados en una temperatura de 14° C. La noche cerrará con 12° C y permanecerá con cielos despejados y una sensación térmica de 12° C. La puesta del sol se espera para las 16:57 horas.

Se presentarán #Lluvias con #DescargasEléctricas en zonas de #Guerrero y #Oaxaca, así como lluvias aisladas en #Chiapas. Se pronostican bancos de #Niebla en zonas montañosas de dichos estados.⬇️ pic.twitter.com/dAoGDGZR58 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 7, 2022

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 07 de enero de 2022:

Temperaturas mínimas para la madrugada del viernes de -10 a -5 °C: zonas montañosas de Chihuahua, Durango y Coahuila.

Temperaturas mínimas para la madrugada del viernes de -5 a 0 °C: zonas montañosas de Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

Temperaturas mínimas para la madrugada del viernes de 0 a 5 °C: zonas montañosas de Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Chiapas.

Heladas para la madrugada del viernes: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.



Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 07 de enero de 2022:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero y Oaxaca (Istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Chiapas (costa), Tamaulipas, San Luis Potosí (oriente), Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

