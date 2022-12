Clima 07 de diciembre: Lluvias en Oaxaca, sur de Veracruz, Chiapas y Quintana Roo

El clima para hoy 07 de diciembre, la entrada de humedad originada por la corriente de chorro subtropical, en interacción con un vórtice de núcleo frío sobre el suroeste de los Estados Unidos, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua, con probabilidad para la caída de lluvia engelante o aguanieve durante esta mañana, en sierras de ambos estados y de Baja California.

El clima de Guadalajara, Jalisco se reportan cielos despejados por la mañana con una temperatura de 14° C. Para la tarde continuarán los cielos despejados con 26° C de temperatura y una sensación térmica de 26° C. En la noche persistirán los cielos despejados con temperaturas de 23° C, se espera que la puesta del sol hoy miércoles sea a las 18:11 horas.

Prevalecerán las condiciones de #Lluvias con #Chubascos y #Rachas de #Viento de hasta 50 km/h en los estados del noroeste y norte de #México, además de bancos de #Niebla. Checa el gráfico para más detalles �� pic.twitter.com/GXVUpmhWpE — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 7, 2022

Clima para las fronteras de México

En Monterrey, Nuevo León se esperan cielos nubosos por la mañana con temperaturas de 13° C y una sensación térmica de 13° C. Para las 14:00 horas se esperan cielos despejados con una temperatura de 22° C. Para la noche continuará el cielos despejado con una temperaturas 19° C. La puesta del sol será para las 17:49 horas.

Para Tijuana, Baja California amanecerá con cielos nubosos con una temperatura de 13° C, mientras que para las 17:00 horas se reportan cielos nublados con 19° C de temperatura. Para la noche persistirán los cielos nubosos con 14° C de temperatura y una sensación térmica de 14° C. La puesta del sol se espera para las 16:42 horas.

Se prevé para las siguientes 3 horas en los estados del centro de #México, incluida la #CDMX y el #EdoMéx, ambiente de #Frío a fresco y sin probabilidad de #Lluvia pic.twitter.com/KwRDtqoSKk — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 7, 2022

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 07 de diciembre de 2022:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas altas de Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 07 de diciembre del 2022:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

