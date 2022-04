Clima 06 de abril: Continuará la onda de calor en gran parte del territorio nacional

El clima para hoy 06 de abril, la onda de calor continuará generando ambiente vespertino caluroso sobre la mayor parte del país, y muy caluroso en regiones del noreste, oriente, sureste de México y la Península de Yucatán, sin embargo, se mantiene ambiente frío al amanecer en las sierras de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

El clima de Guadalajara, Jalisco amanecerá con cielos despejados para las 8:00 horas con una temperatura de 15° C. Para la tarde se reportan intervalos nubosos con temperaturas de 30° C y una sensación térmica de 28° C. Para la noche continuarán los intervalos nubosos con temperaturas de 28° C, se espera que la puesta del sol para hoy miércoles sea a las 20:09 horas.

Clima para las fronteras de México

Para Monterrey, Nuevo León se reportan cielos nubosos para las 08:00 horas con temperaturas de 23° C y una sensación térmica de 25° C. Para las 14:00 horas se reportan intervalos nubosos con temperaturas de 35° C. En la noche para la sultana del norte habrán intervalos nubsoso con 32° C. La puesta del sol se presentará para las 19:59 horas.

En Tijuana, Baja California amanecerá con cielos despejados con temperaturas de 15° C, por la mañana, para las 17:00 horas se reportan cielos soleados en una temperatura de 19° C. La noche cerrará con cielos despejados y una temperatura de 16° C y una sensación térmica de 16° C. La puesta del sol se espera para las 19:10 horas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 06 de abril del 2022:

Temperaturas mínimas de -10 a -5°C: Durango (norte, centro y sur).

Temperaturas mínimas de -5 a 0°C: Chihuahua (oeste y centro), Zacatecas (oeste y sur) y Estado de México (centro y oeste).

Temperaturas mínimas de 0 a 5°C: Sonora (este), Coahuila (oeste y sur), Nuevo León (centro y sur), San Luis Potosí (oeste), Aguascalientes (oeste y noreste), Jalisco (norte), Michoacán (norte y este), Guanajuato (sur), Hidalgo (sureste), Puebla (este y centro) y Tlaxcala.

Heladas: Chihuahua, Durango, Zacatecas y Estado de México.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 06 de abril del 2022:

Temperaturas máximas de 40 a 45°C: Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Michoacán (centro y sur), Morelos, Guerrero (noroeste), Oaxaca (norte), Veracruz (norte y sur), Tabasco (este y centro), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 35 a 40°C: Baja California (norte), Sonora (noroeste, centro y sur), Sinaloa (norte), Nayarit, Jalisco (sur), Colima, Guanajuato (noreste), Estado de México (suroeste), Chiapas y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35°C: Baja California Sur (centro), Chihuahua (este), Coahuila (este), Durango (noreste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Ciudad de México y Tlaxcala.

