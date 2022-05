Clima 05 de mayo: Frente frío se extenderá sobre Chihuahua y norte de Coahuila

El clima para hoy 05 de mayo, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor sobre la mayor parte del territorio nacional con temperaturas superiores a 40°C en zonas de Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

El clima de Guadalajara, Jalisco amanecerá con intervalos nubosos para las 8:00 horas con una temperatura de 17° C. Para la tarde continuarán los cielos nublados con temperaturas de 33° C y una sensación térmica de 31° C. Para la noche se reportan intervalos nubosos con temperaturas de 29° C, se espera que la puesta del sol para hoy jueves sea a las 20:18 horas.

Clima para las fronteras de México

En Monterrey, Nuevo León habrá ciuelos nublados para las 08:00 horas con temperaturas de 23° C y una sensación térmica de 21° C. Para las 14:00 horas se esperan intervalos nubososo con temperaturas de 30° C. Para la noche seguirán se esperan cielos nublados con 29° C. La puesta del sol se presentará para las 20:13 horas.

Para Tijuana, Baja California iniciará con cielos soleados con temperaturas de 13° C, por la mañana, para las 17:00 horas continuarán los cielos despejados en una temperatura de 19° C. Para la noche se reportan cielos despejados con 16° C de temperatura y una sensación térmica de 16° C. La puesta del sol se espera para las 19:31 horas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 05 de mayo del 2022:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: Chihuahua (oeste y sur) y Durango (noroeste y oeste).

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Sonora (norte y este) y Zacatecas (oeste).

Heladas: Chihuahua y Durango.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 05 de mayo del 2022:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte), Nayarit (noreste), Jalisco (norte y sur), Michoacán (oeste), Guerrero (norte y noroeste), Morelos (sur), Zacatecas (sur), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste y centro), San Luis Potosí (centro-sur), Veracruz (sur), Oaxaca (centro-este), Chiapas (oeste), Tabasco (occidente), Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (centro-oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noroeste), Sonora (sur), Coahuila (este y suroeste), Durango (noreste y sur), Colima, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Estado de México (suroeste), Puebla (norte y suroeste) y Quintana Roo (oeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Aguascalientes, Ciudad de México y Tlaxcala.

