Clima 04 de febrero: Frente frío núm. 28 y su masa de aire polar recorren Veracruz

El clima para hoy viernes 04 de febrero, la Quinta tormenta invernal, se desplazará hacia el noreste de Estados Unidos, dejando de afectar al final del día al territorio nacional, sin embargo, continuará interactuando con la entrada de humedad generada por la corriente en chorro subtropical y con la masa de aire polar asociada al frente Núm. 28.

El clima de Guadalajara, Jalisco amanecerá con cielos soleados para las 8:00 horas con una temperatura de 11° C. Para la tarde continuarán los cielos despejados en una temperatura de 26° C y una sensación térmica de 26° C. Para la noche se reportan cielos despejados con temperaturas de 20° C, se espera que la puesta del sol para hoy viernes sea a las 18:45 horas.

El #FrenteFrío núm. 28 y su masa de aire polar recorren #Veracruz y, a su paso, generan densos bancos de #Niebla, #lloviznas y #EventoDeNorte intenso en el litoral. Más detalles en el gráfico ⬇️ pic.twitter.com/YJHTBD8KvC — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 4, 2022

Clima para las fronteras de México

Para Monterrey, Nuevo León tendrá cielos nubosos a las 08:00 horas con una temperatura de 13° C y una sensación térmica de 13° C. Para las 14:00 horas se presentarán cielos soleados con temperaturas de 25° C. En la noche la sultana del norte habrán intervalos nubosos con 18° C. La puesta del sol se presentará para las 18:25 horas.

En Tijuana, Baja California amanecerá con cielos despejados y una temperatura de 10° C, en la mañana, posteriormente para las 17:00 horas habrán cielos soleados en una temperatura de 15° C. La noche cerrará con 12° C con cielos despejados y una sensación térmica de 12° C. La puesta del sol se espera para las 17:22 horas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 04 de febrero de 2022:

Temperaturas mínimas para la madrugada del viernes de -15 a -10 °C: zonas montañosas de Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León.

Temperaturas mínimas para la madrugada del viernes de -10 a -5 °C: zonas montañosas de Baja California, Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Temperaturas mínimas para la madrugada del viernes de -5 a 0 °C: zonas montañosas de Sinaloa, Aguascalientes, Jalisco (norte y noreste), Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Estado de México.

Temperaturas mínimas para la madrugada del viernes de 0 a 5 °C: zonas montañosas de Baja California Sur, Nayarit, Michoacán, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Chiapas.

Heladas: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 04 de febrero de 2022:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (sur), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco (sureste) y Quintana Roo.

