Clima 02 de marzo: Lluvias con intervalos de chubascos en el oriente y sureste

El clima para hoy 02 de marzo, un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México en interacción con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias con intervalos de chubascos en el oriente y sureste del país.

El clima de Guadalajara, Jalisco amanecerá con cielos despejados para las 8:00 horas con una temperatura de 14° C. Para la tarde habrán intervalos nubosos en una temperatura de 29° C y una sensación térmica de 27° C. Para la noche se reporta cielos despejados con temperaturas de 24° C, se espera que la puesta del sol para hoy miércoles sea a las 18:58 horas.

Clima para las fronteras de México

Para Monterrey, Nuevo León a las 08:00 horas se esperan intervalos nubosos con una temperatura de 9° C y una sensación térmica de 10° C. Para las 14:00 horas habrán cielos nublados con temperaturas de 20° C. En la noche para la sultana del norte se pronostica cielos despejados con 16° C. La puesta del sol se presentará para las 18:43 horas.

En Tijuana, Baja California tendrá cielos despejados con temperatura de 14° C, por la mañana, posteriormente para las 17:00 horas habrán se verán cielos soleados en una temperatura de 20° C. La noche cerrará con 16° C con cielos despejados con una sensación térmica de 16° C. La puesta del sol se espera para las 17:45 horas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 02 de marzo del 2022:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco (noreste), Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Ciudad de México y Chiapas.



Heladas: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.



Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 02 de marzo del 2022:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Baja California, Sonora, Coahuila, Durango, San Luis Potosí (oriente), Guanajuato, Estado de México (suroeste), Puebla (suroeste), Veracruz y Tabasco.

TE PUEDE INTERESAR: Es un crucero perteneciente a la compañía Royal Caribbean el que arribará a la isla de Cozumel

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!