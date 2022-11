Clima 01 de noviembre: Tormenta tropical "Lisa” cerca de la Península de Yucatán

El clima para hoy 01 de noviembre, el sistema frontal Núm. 6 se extenderá con características de estacionario en el norte del Golfo de México, seguirá reforzando la entrada de humedad hacia el noreste del país, donde mantendrá interacción con un vórtice en niveles altos de la atmósfera y una vaguada polar, originando lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas y San Luis Potosí, así como intervalos de chubascos en Nuevo León.

El clima de Guadalajara, Jalisco será soleado por la mañana con una temperatura de 16° C. Para la tarde continuarán los cielos despejados con 29° C de temperatura y una sensación térmica de 27° C. En la noche se esperan cielos despejados con temperaturas de 22° C, se espera que la puesta del sol hoy martes sea a las 18:18 horas.

La #TormentaTropical #Lisa continua aproximándose a Centroamérica mientras se intensifica gradualmente, mantiene su trayectoria con dirección a Belice.https://t.co/iGFK4kaRaU pic.twitter.com/V7a2MNqSON — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 1, 2022

Clima para las fronteras de México

En Monterrey, Nuevo León iniciará el día con lluvias para las 08:00 horas con temperaturas de 16° C y una sensación térmica de 16° C. Para las 14:00 continuaràn las lluvias con una temperatura de 21° C. Para la noche se esperan que las lluvias sean intensas con temperaturas de 20° C. La puesta del sol será para las 18:00 horas.

Para Tijuana, Baja California amanecerá con cielos nublados y una temperaturas de 14° C, mientras que para las 17:00 horas continuará los intervalos nubosos con 23° C de temperatura. Para la noche se pronostican cielos nublados con 19° C de temperatura y una sensación térmica de 19° C. La puesta del sol se espera para las 17:59 horas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 01 de noviembre de 2022:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro), Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Tabasco.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 01 de noviembre del 2022:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas montañosas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas montañosas de Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla.

