Clima 01 de junio: Los remanentes de "agatha" producirán lluvias torrenciales

El clima para hoy 01 de junio, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, asociada con los remanentes de "Agatha", recorrerá el suroeste y centro de la Península de Yucatán. La nubosidad asociada producirá lluvias muy fuertes en el sur de Veracruz, intensas en el sureste mexicano, Campeche y Yucatán, además de lluvias puntuales torrenciales, rachas de viento de 50 a 60 km/h y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Quintana Roo.

El clima de Guadalajara, Jalisco tendrá cielos despejados para las 8:00 horas con una temperatura de 18° C. Para la tarde se pronostican cielos despejados con temperaturas de 32° C y una sensación térmica de 30° C. Para la noche se esperan intervalos nubosos con temperaturas de 30° C, se espera que la puesta del sol para hoy miércoles sea a las 20:29 horas.

Clima para las fronteras de México

En Monterrey, Nuevo León inciará con cielos nublados para las 08:00 horas con temperaturas de 21° C y una sensación térmica de 21° C. Para las 14:00 horas se esperan cielos soleados con temperaturas de 34° C. Para la noche se esperan intervalos nubosos con 32° C. La puesta del sol se presentará para las 20:27 horas.

Para Tijuana, Baja California inciará con cielos nubosos con temperaturas de 15° C, para las 17:00 horas se esperan cielos soleados con 22° C de temperaturas. Para la noche habrán intervalos nubosos con 18° C de temperatura y una sensación térmica de 18° C. La puesta del sol se espera para las 19:49 horas.

El #SMNmx informa que esta mañana, la extensa zona de #BajaPresión asociada a los remanentes de #Agatha incrementa a 70 % su probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas. Más información ⬇️ pic.twitter.com/ySFXY9igHf — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 1, 2022

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 01 de junio del 2022:



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Chihuahua (occidente), Durango (occidente), Estado de México (oriente y occidente), Hidalgo (centro), Puebla (oriente y occidente) y Tlaxcala (sur).

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 01 de junio del 2022:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Nayarit.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas (norte y sur), Durango, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Morelos y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Estado de México (suroeste), Oaxaca (costa), Veracruz, Tabasco y Campeche.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!