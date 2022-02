Clima 01 de febrero : Un nuevo frente frío ingresará a México

El clima para hoy martes 01 de febrero, el vórtice de núcleo frío en niveles medios de la atmósfera se asociará con un sistema frontal sobre el norte y noreste de México, generando chubascos acompañados de descargas eléctricas en Tamaulipas y lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León.

El clima de Guadalajara, Jalisco amanecerá con cielos despejados para las 8:00 horas con una temperatura de 11° C. Para la tarde continuarán los cielos despejados en una temperatura de 26° C y una sensación térmica de 25° C. Para la noche se reportan cielos despejados con temperaturas de 19° C, se espera que la puesta del sol para hoy lunes sea a las 18:43 horas.

Durante la noche de mañana y madrugada del miércoles, un nuevo #FrenteFrío y su #MasaDeDire polar se aproximarán al noroeste y norte de #México. Para más información consulta: https://t.co/CKEnUOIk82 pic.twitter.com/gqGm3x4swm — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 1, 2022

Clima para las fronteras de México

Para Monterrey, Nuevo León tendrá cielos nubosos a las 08:00 horas con una temperatura de 11° C y una sensación térmica de 11° C. Para las 14:00 horas se presentarán cielos despejados con temperaturas de 21° C. En la noche la sultana del norte se reportan cielos despejados con 17° C. La puesta del sol se presentará para las 18:24 horas.

En Tijuana, Baja California iniciará con intervalos nubosos y una temperatura de 9° C, en la mañana, posteriormente para las 17:00 horas cielos nublados en una temperatura de 14° C. La noche cerrará con 12° C con cielos cubiertos y una sensación térmica de 10° C. La puesta del sol se espera para las 17:20 horas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 01 de febrero de 2022:

Durante las próximas tres horas prevalecerá ambiente fresco a #Frío, sin probabilidad de #Lluvia, en la región central del país y en el #ValleDeMéxico ⬇️ pic.twitter.com/OSkBrfvPpI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 1, 2022

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 01 de febrero de 2022:

