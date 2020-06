Clausuran hospital que ofrecía la “cura” para el Covid-19 en Mexicali

Un hospital de Mexicali en Baja California fue clausurado por vender una sustancia bajo el nombre de supuesta cura para el nuevo coronavirus SARS-CoV2, causante del Covid-19, por el cual cobraban hasta 50 mil pesos a cada paciente, sin la garantía que éste se recuperaría con éxito.

Tras recibir varias denuncias por parte de los afectados, el gobierno de Baja California, a través de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) procedió a clausurar la Unidad Médica Río por engañar a los pacientes infectados.

El encargado de la COEPRIS, Marco Aurelio Gámez informó que al cuestionar al doctor encargado de la clínica sobre el contenido de la sustancia aplicada a los pacientes, éste no supo especificar, por lo que se procedió a cerrar el nosocomio.

El funcionario señaló que médicos del hospital ofrecía una bebida como la “cura” con un precio arriba de los 10 mil pesos, pero si se trataba de una patología grave, el precio aumentaba hasta los 50 mil pesos, dependiendo el riesgo del paciente.

⭕SUSPENDIÓ COEPRIS ACTIVIDADES DE CLÍNICA QUE DECÍA OFRECER CURA PARA COVID-19⭕ pic.twitter.com/w42TiVkpUQ — Secretaría de Salud de Baja California (@BC_SSALUD) June 9, 2020

Políticos de Mexicali involucrados en el caso

Luego que la clínica fue clausurada, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla informó que este nosocomio que abusaba de la gente estaba jurídicamente respaldada por el ex candidato a la gubernatura por el PRI, Enrique Acosta Fregoso.

Durante su conferencia diaria, el mandatario acompañado del secretario de Salud local, Alonso Pérez Rico, detalló que el centro llamado “Unidad Médica Ríos” cobraba 10 mil pesos a cada paciente por darles a beber la “cura” contra este virus.

Al momento de la suspensión de la clínica, el ex candidato defendió legalmente a la ésta, mientras que los inspectores procedieron a sacar a los pacientes se encontraban internados.

Realizar cobros por consumo de agua basados en estimaciones de los lecturistas es una mala práctica que por medio de la @bc.shfp estamos erradicando en cada una de las Comisiones de Servicios Públicos. Compartimos el reporte.#SHFP #FunciónPública #ServiciosPúblicos #TomasDeAgua pic.twitter.com/0PKlFBXdYd — Jaime Bonilla Valdez (@Jaime_BonillaV) June 15, 2020

Esta lunes durante su videoconferencia, Bonilla señaló que el ex candidato “es una persona que tiene un expediente abierto judicial, pero no ha habido quien lo pare a esta persona. Fue candidato del PRI, acuérdense, el que negocio junto con el PAN para ir contra mí, que no les alcanzó el 50 por ciento”.

Hospital de Mexicali operaba ilegalmente

El gobernador lamentó que estas personas bajo el apoyo del excandidato a la gubernatura abusara de la gente, ya que según el informe COEPRIS la clínica trabajara de manera ilegal.

Por su parte, el secretario de Salud, recordó a la ciudadanía que hasta el momento no existe una cura para atender al Covid-19, por lo que pidió no caer en engaños y acudir a hospitales registrados. Asimismo, detalló que la clínica fue reportada en varias ocasiones por habitantes de Baja California.

Covid-19 en Baja California

De acuerdo al reporte de las autoridades de Salud, en Baja California un total de 4 mil 786 personas han superado al coronavirus, mientras que 6 mil 895 personas de han contagiado del virus de SARS-CoV2, causante del Covid-19, en su mayoría registrados en Mexicali, de los cuales 599 casos de mantienen activos, es decir, que puede contagiar a otras personas.