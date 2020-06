Clausuran Iglesia en Aguascalientes por no seguir medidas sanitarias

El pasado 1 de junio, México inició con la reactivación de actividades en la Nueva Normalidad tras la emergencia sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus-Covid-19, sin embargo, a cuatro días de la reanudación, decenas de empresas y hasta recintos religiosos han sido clausurados por no seguir las medidas sanitarias emitidas por las autoridades de Salud para evitar el contagio del virus.

En Aguascalientes, la Guardia Sanitaria (GS) clausuró la Iglesia Comunidad Apostólica Jesucristo, ubicada en la colonia Los Pericos de la capital del estado, por no acatar las medidas de Seguridad Sanitaria emitidas y no portar el cubrebocas.

Además de la suspensión temporal de sus actividades, las autoridades religiosas tendrán que pagar el monto de una multa económica por violar las medidas, así lo dio a conocer el director de Regulación Sanitaria del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), Octavio Jiménez Mecías.

Clausuran Iglesia en Aguascalientes por no seguir medidas sanitarias

“Se observó que al interior del recinto, un número importante de los asistentes no llevaba puesto cubrebocas, por lo que se procedió a la colocación de los sellos de suspensión”, detalló el funcionario de salud.

En los cuatro días de la reactivación, la Guardia Sanitaria ha realizado 100 protocolos sanitarios en empresas del sector industrial, así como en establecimientos y recintos aprobados para la reanudación de sus actividades, entre los cuales se detectó que algunos no están respetando las medidas sanitarias para evitar el contagio.

Desacata Iglesia en Aguascalientes disposiciones de distanciamiento social y celebra misa en Catedral con muchas más de las 50 personas permitidas por las autoridades pic.twitter.com/RnUoINbjNN — Metropolitano Ags (@MetropolitanoAg) April 12, 2020

Salud clausura establecimiento en Aguascalientes

Hasta el momento, en Aguascalientes se han clausurado cuatro bares, una panadería y una iglesia, por lo que el funcionario recalcó que los sitios serán sancionados sin excepción.

“La Catedral no será la excepción si en un momento dado encontramos que no está respetando, hemos estado muy de la mano con el obispado en ese sentido, quien incluso participó en la elaboración del protocolo que se elaboró para los centros de culto en general, no sólo los católicos”, aseguró.

Por otro lado, el funcionario detalló que hasta el momento se han clausurado 52 establecimientos por no acatar las medidas de Seguridad Sanitarias, ya que aseguró, que por mínimas que parezcan, son medidas que pueden evitar la propagación del coronavirus.

Clausuran Iglesia en Aguascalientes por no seguir medidas sanitarias

Diócesis reanuda misas en Aguascalientes

El Obispo de Aguascalientes, Mons. José María de la Torre Martín anunció que a partir del domingo 24 de mayo las iglesias ubicadas en los municipios denominados como “esperanza” es decir, que no registran casos de coronavirus o no son vecinos de los municipios con contagios, las celebraciones fueron reanudadas.

El vocero de la Diócesis de Aguascalientes, Felipe Gutiérrez Rosales detalló para ACI Prensa que tras varias reuniones con vicarios episcopales, sacerdotes y representantes del Gobierno Estatal, se tomó la decisión de hacer una reapertura gradual.

Te puede interesar:Aguascalientes se ilumina de verde como símbolo de esperanza durante la pandemia

Decisión de reanudar Misas con fieles en Aguascalientes, consultada con las autoridades de salud, precisa el P. Felipe Gutiérrez Rosales, “no es ni apresurada ni arbitraria. Al contrario, es un clamor de los fieles, es una respuesta también de la Iglesia” https://t.co/KFaarI0Dhp — David Ramos (@YoDash) May 24, 2020

Como parte de la primera expresión de la reapertura gradual, es que los fieles de Aguascalientes podrán presenciar la misa, siempre y cuando respeten las medidas de sana distancia, sin embargo, los otros sacramentos como el Bautismo y la se permitirá después de la segunda mitad de junio.