¿Claudia Sheinbaum tiene COVID-19? Anuncia que estará en aislamiento

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comunicó que a partir de este lunes permanecerá en aislamiento de 4 a 5 días, luego de que el secretario de Gobierno de la capital, José Alfonso Suárez del Real, informara que dio positivo a Covid-19.

Sheinbaum sostuvo una reunión este domingo con Suárez del Real, detalló el secretario a través de su cuenta de Twitter.

“Les informo que he dado positivo a la prueba de Covid-19. Me siento bien y he avisado a todas las personas con las que tuve contacto para que tomen precauciones. Sigo al frente de todas mis funciones desde casa”, escribió el secretario de Gobierno.

Suárez del Real tiene menos de un mes desempeñando este cargo. Anteriormente, fungió como titular de la Secretaría de Cultura capitalina.

Sheinbaum se aplicará prueba Covid-19 el jueves

Por su parte, la jefa de gobierno informó que por el momento se encuentra “en perfectas condiciones”, pero acatando el protocolo establecido por la Secretaría de Salud, se quedará en casa durante los próximos días, hasta que se le aplique la prueba del coronavirus.

“Estoy en perfectas condiciones y atendiendo todo a distancia”, comunicó la mandataria capitalina antes de que iniciara su videoconferencia de prensa diaria.

En esta videoconferencia, Sheinbaum Pardo anunció que el próximo jueves se aplicar la prueba Covid-19 “y a partir de ahí si todo sale bien, sin problema, ya regresaremos a la oficina”, anunció.

Es preciso recordar que la semana pasada, Claudia Sheinbaum se aplicó una prueba COVID-19 debido a el director de Comunicación Social de su oficina, Iván Escalante, se encontraba como sospechoso de estar infectado del virus SARS-CoV-2. Ambos dieron negativo.

Hasta este 10 de agosto, en la Ciudad de México se han registrado 80 mil 383 casos de COVID-29, de los cuales 5 mil 977 se encuentran activos. Además, hay 14 mil 974 personas sospechosas y se han presentado 9 mil 407 defunciones.