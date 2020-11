Claudia Sheinbaum se someterá a nueva prueba de Covid-19

Este viernes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que se someterá a una nueva prueba de coronavirus para saber si aún es portadora del Covid-19, ya que hace dos semanas dio positivo a la enfermedad.

Sheinbaum presentó síntomas leves de Covid-19

Durante su video conferencia, la mandataria capitalina dio a conocer que en los últimos presentó síntomas leves relacionados al virus SARS-Cov-2; sin embargo, aseguró que ya se siente mejor.

“Mañana me realizo la prueba, es lo que me dicen los doctores; esperemos que salga negativa. Sí tuve síntomas leves, pero ya me siento bien”, destacó la jefa de Gobierno.

Como informamos oportunamente en La Verdad Noticias, el pasado 27 de octubre, Claudia Sheinbaum Pardo informó a través de su cuenta de Twitter que había dado positivo al nuevo coronavirus, tras haberse realizado la prueba debido a que tuvo contacto con el secretario de Marina, Rafael Ojeda, quien también fue diagnosticado con la enfermedad.

En ese momento, la mandataria señaló que no presentaba síntomas de Covid-19, por lo que continuaría trabajando y coordinando todas las actividades desde su hogar, de manera aislada para evitar contagiar a más personas.

Además, informó que se mantendría en contacto con las autoridades de Salud de la Ciudad de México y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.

CDMX continuará en semáforo naranja

Durante la conferencia de este día, la jefa de Gobierno anunció que del 9 al 15 de noviembre, la Ciudad de México continuará en semáforo naranja con alerta, y durante los próximos días se establecerán dos medidas preventivas para contrarrestar el incremento registrado en hospitalizaciones en la capital y Zona Metropolitana del Valle de México.

#EnVivo ���� Estamos tomando medidas preventivas para disminuir hospitalizaciones por COVID. Aquí la evaluación y las medidas.https://t.co/ECuG9JkLJW — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 6, 2020

También, Claudia Sheinbaum anunció que para las próximas dos semanas se reducirán los horarios para las actividades permitidas y el aforo de personas en eventos en hoteles, esto con el objetivo de reducir en lo posible la movilidad y posibles contagios de Covid-19.