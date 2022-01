Claudia Sheinbaum pidió aislarse si hay síntomas aun sin prueba de COVID-19

En la última semana el número de casos de SARS-CoV-2 ha incrementado considerablemente en todo el país, y en la CDMX, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum pidió aislarse si hay síntomas, aun sin hacerse la prueba para el COVID-19.

Esto fue dado a conocer debido a que en medio de los crecientes casos positivos de coronavirus, el 40% de las personas se realizan la prueba porque se les exige en el trabajo.

Sin embargo, Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum pidió aislarse si hay síntomas, ya que cómo se ha mencionado previamente en La Verdad Noticias, el Ómicron no se detecta en la nariz, las pruebas rápidas pueden salir negativas.

Claudia Sheinbaum pidió aislarse si hay síntomas

Es una injusticia exigir la prueba COVID-19 para no trabajar por estar enfermo.

Ante este escenario Claudia Sheinbaum pidió aislarse si hay síntomas y recordó que el IMSS determinó que no es necesario contar con ella para pedir incapacidad y se acordó con los grupos empresariales que orienten a sus afiliados y a todos los establecimientos mercantiles que no la pidan como requisito para no acudir al centro laboral.

“Esto es muy importante, para que así la gente sepa que es una injusticia si su empleador le está pidiendo una prueba obligatoria.”

¿Cuándo aislarse?

La Secretaría de Salud dice que si hay síntomas como:

Cuerpo cortado Tos Escurrimiento nasal Dolor de cabeza Fiebre

Además “Si estuvieron en contacto mucho tiempo con una persona, sin uso de cubrebocas, sin sana distancia, se les avisa, pues también deben aislarse”, agregó.

Piden pruebas COVID-19 aun sin estar en gravedad

Claudia Sheinbaum pidió aislarse si hay síntomas.

En las zonas de urgencias de los hospitales, la gente también está acudiendo a pedir pruebas, y no necesariamente porque esté en condiciones de gravedad.

“En general, ratificó, si estás vacunado –a menos que tengas comorbilidades graves no controladas–, la enfermedad será leve, pero si tienes oxigenación menor a 90 o aún con paracetamol u otros medicamentos no te baja la fiebre, acude a un hospital y siempre puedes llamar a Locatel”.

Luego que la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum pidió aislarse si hay síntomas, fue cuestionada sobre lo qué hara al estar en contacto con el Presidente de México y que este diera positivo, a lo que dijo que espera instrucciones de la secretaria de Salud, Oliva López Arellano.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!