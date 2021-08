Claudia Sheinbaum pedirá explicación por falta de semáforo epidemiológico en CDMX

Luego que no se publicara el semáforo epidemiológico en la CDMX, la jefa de Gobierno de la entidad, Claudia Sheinbaum, señaló que pedirá una explicación al titular de la Consejería Jurídica, aunque también indicó que esto se pudo deber a que la capital del país no cambió de color.

"Justo me estaban comentando el día de hoy, no sé por qué no se publicó el viernes, quizá porque se quedó en semáforo naranja, pero vamos a ver porque no salió la publicación, voy a verlo con el Consejero Jurídico, cuáles fueron las razones para no publicarlo el viernes como normalmente se hace, probablemente es porque no hubo ningún cambio de la semana anterior a esta", dijo.

La funcionaria indicó que el semáforo naranja se mantendrá por al menos 15 días, donde se estará informando a la población sobre la situación que se vive respecto al COVID-19 en la región, así mismo indicó que aún se siguen habilitando camas para los pacientes.

"Se ha mantenido el porcentaje de positividad y eso es por la vacunación, hoy lo más importante es que sigamos vacunando (...) Somos la entidad que más vacunación tiene", dijo.

Claudia Sheinbaum: es necesario revisar metodología del semáforo

La funcionaria indicó que la ciudad se mantendrá en semáforo naranja

La mandataria indicó que pese a los datos de la Secretaría de Salud, los estados tienen autonomía y aseguró que se necesita una revisión a la metodología para determinar el color del semáforo, en el cual se le dé más importancia a la vacunación

Recordemos que en días anteriores que de acuerdo con la Secretaría de Salud indicó que la Ciudad de México regresó a semáforo rojo; aunque Sheinbaum dijo que se mantendrá en naranja.

"Hubo una primera actualización y nosotros lo que decimos es que debería haber una nueva revisión en donde se tome más en cuenta el tema de la vacunación, porque ya es muy difícil para cualquier entidad de la república cerrar actividades económicas", expuso.

¿Qué color de semáforo estamos en la CDMX?

Aseguró que se necesita analizar la metodología del semáforo

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX indicó que la entidad seguirá en semáforo naranja aunque la Secretaría de Salud reveló que el nuevo semáforo de alerta por el COVID-19 en la entidad es de color rojo.

